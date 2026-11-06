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Ολυμπιακός: Θαυμασμός από Ολλανδία για το Μουσείο και το project του νέου «Γ. Καραϊσκάκης»

Περισσότερα από 20 στελέχη ολλανδικών συλλόγων ξεναγήθηκαν σήμερα (06/11) στο Μουσείο του Ολυμπιακού και εντυπωσιάστηκαν από το project του νέου γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης».

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Θαυμασμός από Ολλανδία για το Μουσείο και το project του νέου «Γ. Καραϊσκάκης»
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Περισσότερα από 20 στελέχη ολλανδικών ποδοσφαιρικών ομάδων, καθώς και εκπρόσωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, επισκέφθηκαν την Παρασκευή (6/11) το «Γ. Καραϊσκάκης» και το νέο υπερσύγχρονο Μουσείο του Ολυμπιακού.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών συλλόγων της Ολλανδίας, μεταξύ των οποίων ο Άγιαξ, η Φέγενορντ, η Αϊντχόφεν, η Τβέντε, η Γκρόνινγκεν, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η Σπάρτα Ρότερνταμ, η Εξέλσιορ, η Ντεν Χάαγκ, η FC Αϊντχόφεν, η Έμεν και η Τέλσταρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τα σχέδια που αφορούν το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, μέσα από σχετική παρουσίαση, ενώ ξεναγήθηκαν και στο Μουσείο του συλλόγου. Το project του νέου γηπέδου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους των ολλανδικών ομάδων, οι οποίοι εξέφρασαν παράλληλα τον θαυμασμό τους για το έργο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Την οργάνωση και την υποδοχή της αποστολής ανέλαβε η Μαρίνα Βερνίκου, ενώ την παρουσίαση της ιστορίας του συλλόγου έκανε ο Νίκος Γαβαλάς. Ο Κωνσταντίνος Χατζημανώλης παρουσίασε τα σχέδια για το νέο γήπεδο, η Βερούσκα Γεωργαντή ανέλαβε την παρουσίαση του Μουσείου, ενώ ο Κώστας Βερνίκος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους επισκέπτες.

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