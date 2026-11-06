Για πάντα στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Νέο συμβόλαιο 4+1 ετών για τον αρχηγό του «Δικεφάλου»

Κάτοικος Τούμπας μέχρι το 2031 θα παραμείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την πλευρά του αρχηγού του για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια 4+1 ετών, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να δεσμεύεται με τον «Δικέφαλο του Βορρά» για τέσσερις επιπλέον σεζόν, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους του νέου συμβολαίου και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από τις υπογραφές.

Παρά το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον στα 31 του χρόνια, η διοίκηση προχώρησε σε μια ισχυρή οικονομική πρόταση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσφορά του μέσα στο γήπεδο, τον ηγετικό του ρόλο στα αποδυτήρια, αλλά και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας.