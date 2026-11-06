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Θάνου: «Ψεύδεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επανέλαβα κατά λέξη τις δηλώσεις μου και αθωώθηκα»

Η Μαργαρίτα Θάνου, νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την αθώωσή της από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ στάθηκε στα ψεύδη της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Θάνου: «Ψεύδεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επανέλαβα κατά λέξη τις δηλώσεις μου και αθωώθηκα»
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Τα ψεύδη της ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά και τις διαφορές της με τον Παναθηναϊκό τονίζει η Μαργαρίτα Θάνου, με μήνυμά της στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν καταθέτει αιτήσεις εξαιρέσεως σε δικαστές, όταν οι αποφάσεις τους δεν είναι της αρεσκείας της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δε στέλνει στα πειθαρχικά δικαστές και δεν εκδίδει ανακοινώσεις κατά της Δικαιοσύνης.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σέβεται απόλυτα την κρίση (και) των πειθαρχικών οργάνων και, όταν διαφωνεί με αυτά, προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ και διεκδικεί το δίκιο της με νομικά επιχειρήματα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ψεύδεται στην ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, όταν δηλώνει ότι δεν κρίθηκε ΚΑΙ η φράση μου περί στημένων διαιτητών που ισοδυναμούν με στημένα πρωταθλήματα. Κάτωθι στο πρώτο σχόλιο το εν λόγω απόσπασμα για του λόγου το αληθές.

Ενώπιον της αθλητικής δικάστριας επανέλαβα κατά λέξη όλες τις δηλώσεις μου, όπως τις διατύπωσα κατά την εκπομπή UPDATE της ERTNEWS και απαλλάχθηκα ΓΙΑ ΟΛΕΣ.

In law we trust always.

Προχωρούμε».

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