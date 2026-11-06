· Κηφισιά

Η αποστολή του Βόλου για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κηφισιά

Ο Βόλος θα ψάξει τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στην Κηφισιά, με την ομάδα της Μαγνησίας να κάνει γνωστή την αποστολή της για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

Η αποστολή του Βόλου για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κηφισιά
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Την αποστολή του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής Super League έκανε γνωστή ο Βόλος, με τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο να υπολογίζει ξανά στους Μπάρε και Ες Σαουμπί.

Αντίθετα εκτός είναι οι τιμωρημένοι Μπέρνιτς και Φουρτάδο, καθώς και ο τραυματίας Ατζιάκουα.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Λυκουρίνος, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπάρε, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

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