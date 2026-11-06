Η αποστολή του Βόλου για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κηφισιά

Την αποστολή του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής Super League έκανε γνωστή ο Βόλος, με τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο να υπολογίζει ξανά στους Μπάρε και Ες Σαουμπί.

Αντίθετα εκτός είναι οι τιμωρημένοι Μπέρνιτς και Φουρτάδο, καθώς και ο τραυματίας Ατζιάκουα.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Λυκουρίνος, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπάρε, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.