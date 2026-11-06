Η αποστολή του Βόλου για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Κηφισιά
Ο Βόλος θα ψάξει τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στην Κηφισιά, με την ομάδα της Μαγνησίας να κάνει γνωστή την αποστολή της για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.
Την αποστολή του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής Super League έκανε γνωστή ο Βόλος, με τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο να υπολογίζει ξανά στους Μπάρε και Ες Σαουμπί.
Αντίθετα εκτός είναι οι τιμωρημένοι Μπέρνιτς και Φουρτάδο, καθώς και ο τραυματίας Ατζιάκουα.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Λυκουρίνος, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπάρε, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.