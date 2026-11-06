· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

Αρμάνι Μιλάνο: Συμφωνία με Μπάνκι μετά την απομάκρυνση του Ποέτα

Ο Λούκα Μπάνκι ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο, με τα ιταλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αρμάνι Μιλάνο: Συμφωνία με Μπάνκι μετά την απομάκρυνση του Ποέτα
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Ο Λούκα Μπάνκι αναμένεται να αντικαταστήσει τον Πέπε Ποέτα στον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο.

Σύμφωνα το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στους όρους της συνεργασίας τους και αναμένεται να υπογράψουν το συμβόλαιο μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση της διοίκησης της Αρμάνι Μιλάνο να απομακρύνει τον Πέπε Ποέτα από την τεχνική ηγεσία, αναζητώντας έναν προπονητή με εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Μπάνκι, ο οποίος βρίσκεται παράλληλα στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της EuroLeague, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η Σιένα, η Αρμάνι Μιλάνο, η Μπάμπεργκ, η Βίρτους Μπολόνια και η Αναντολού Εφές.

Μάλιστα, πρόκειται για έναν προπονητή με παρελθόν και στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς τη σεζόν 2018-19 είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019.

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