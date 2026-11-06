· Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»

Η «απάντηση» του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην διαρροή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία μετρά τους μήνες τιμωρίας του. 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμη μεγαλύτερη»
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Για πολλοστή φορά η αυστηρότητα εξαντλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και του επιβλήθηκε ποινή 10 μηνών μεταξύ άλλων. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έσπευσε με διαρροή της να κάνει την καταμέτρηση των ποινών, οι οποίοι προήλθαν σχεδόν αποκλειστικά για αντιδράσεις που αφορούσαν καταστάσεις και πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο του μπάσκετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν πως από τον Ιούνιου είναι 29 οι μήνες ποινής του ισχυρού άνδρα των «πράσινων». Η απάντηση του οποίου μέσω story που ανήρτησε, ήταν χιουμοριστική και ταυτόχρονα αληθινή:

«Η διαφορά σε βολές παραμένει ακόμα μεγαλύτερη»!

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