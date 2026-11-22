Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (23/11, 17:00) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Γκονσάλο Φέιο ανακοίνωσε τις επιλογές του για το παιχνίδι, έχοντας να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο και δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του. Εκτός πλάνων παραμένει και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, που έχει ανεβάσει ρυθμούς, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Μπρόρσον, ο οποίος επιστρέφει στη διάθεση του Φέιο, έχοντας εκτίσει την τιμωρία του την προηγούμενη αγωνιστική.

Η αποστολή:

Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μακέντα, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Γκέζος, Ριέρα, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες.