Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το φαβορί στο ματς που… έριξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στην EuroLeague. Όμως η Μπεσίκτας αποδείχθηκε αφιλόξενη. Οι Τούρκοι ήταν ανώτεροι και είχαν τον έλεγχο του ματς, φτάνοντας στη νίκη με 83-79.

Έτσι η Ρεάλ υποχώρησε στο 7-5 και η Μπεσίκτας ανέβηκε στο 6-6. Όλα αυτά δύο μέρες πριν οι Μαδριλένοι παίξουν με τον Ολυμπιακό στα Λιόσια, ματς που αποκτά ξεχωριστή σημασία γι’ αυτούς. Προκειμένου να μείνουν σε επαφή με τις πρώτες θέσεις.

Ο Τζέφρις με 20 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών, με τους Ουίλμπεκιν και Λόνι Γουόκερ να έχουν από 15. Ο Γκάμπριελ είχε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Μαλεντόν είχε 22, ο Σμίθ Τζούνιορ έβαλε 16 και ο Φελίς 13.

Οι Τούρκοι από την αρχή του αγώνα έδωσαν το δικό τους ρυθμό. Μην επιτρέποντας στη Ρεάλ να βρει τον εαυτό της στην επίθεση κυρίως. Έτσι οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα το οποίο ήταν διαρκώς στα όρια του διψήφιου, με το ματς να πηγαίνει στο ημίχρονο με σκορ 45-37.

Οι προσπάθειες της «βασίλισσας»… έπεφταν σε τοίχο, με το 64-54 του τρίτου δεκαλέπτου να δείχνουν την εξαιρετική δουλειά των «αετών» στην άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι στο 35’ μείωσαν στους 5 (69-64). Η Μπεσίκτας άντεξε και πάλι, ήταν ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε 83-79.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 45-37, 64-54, 83-79.

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