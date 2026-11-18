Ακόμα ένα Match Mode έρχεται και αυτή τη φορά οι Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς θα υποδεχθούν τον Αλέξη Σπυρόπουλο για όλα τα θέματα της Εθνικής ομάδας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Από την Ανδρών που παρέμεινε στη League A του Nations League, μέχρι την Ελπίδων και την τεράστια πρόκριση στο Euro U21, έως και την γαλανόλευκη» Κ17 που ετοιμαζέται για την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παράλληλα πολύτιμη συνδρομή θα έχουν και οι ρεπόρτερ του onsports.gr, με τον Ηλία Λαλιώτη live από το Κάουνας για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τον Τάσο Νικολογιάννη για τα νέα των «πράσινων» στο ποδόσφαιρο, αλλά και τους Γιώργο Κυριακόπουλο και Βαγγέλη Πάτα για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ αντίστοιχα.

Συντονιστείτε στο κανάλι του Onsports στο Youtube στις 23:30 ακριβώς!