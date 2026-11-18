Μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος επικράτησε με 79-78 της Γκένσε, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό, όμως κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάνιον.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Καμπερίδη, ο οποίος αποτέλεσε για ακόμη μία φορά σημαντικό στήριγμα στην προσπάθεια των Ροδιτών.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα ντέρμπι από το ξεκίνημά του, με τη Γκένσε να βάζει δύσκολα στους γηπεδούχους. Ο Κολοσσός, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 22-19.

Οι Καμπερίδης και Μάνιον συνέχισαν να δίνουν λύσεις στην επίθεση, αποτελώντας τις βασικές επιθετικές αιχμές της ελληνικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, η Γκένσε παρέμεινε ανταγωνιστική και δεν επέτρεψε στους Ροδίτες να ξεφύγουν στο σκορ.

Στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τα ηνία της αναμέτρησης, με τους Κόμπι Ματζ και Τζαβόντ Μέρφι να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση. Οι δύο παίκτες είχαν σημειώσει συνολικά 34 πόντους μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα τους.

Ο Κολοσσός, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στην τελευταία περίοδο ανέβασε την έντασή του, με τους Άπσον, Κρούζερ και Μάνιον να αναλαμβάνουν δράση. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά και πέρασαν μπροστά με 67-64 στο 34ο λεπτό, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα την επιθετική δυστοκία της Γκένσε.

Με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και καθοριστικές λύσεις από τους πρωταγωνιστές του, ο Κολοσσός διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη με 79-78.

Έτσι, η ομάδα της Ρόδου ανέβασε το ρεκόρ της στο 5-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, συνεχίζοντας την εξαιρετική ευρωπαϊκή της πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-43, 61-64, 79-78