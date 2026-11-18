Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων απέναντι στη Φάλκο Σομπατέλι, δέχθηκε 57 πόντους στο πρώτο μέρος και καλείται να ανατρέψει διαφορά 23 πόντων στη SUNEL Arena.

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ απέναντι στη Φάλκο Σομπατέλι, καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο στη SUNEL Arena με το εις βάρος της 34-57, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ούγγρων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι και στον έλεγχο των ριμπάουντ. Η ΑΕΚ έχει μαζέψει μόλις 9 έναντι 21 της Σομπατέλι, παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση σε έναν καθοριστικό τομέα του παιχνιδιού.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στα ποσοστά ευστοχίας. Οι φιλοξενούμενοι εκτελούν με 65% εντός παιδιάς, την ώρα που η Ένωση βρίσκεται στο 41%, ενώ από τη γραμμή των βολών μετρά μόλις 10/18.