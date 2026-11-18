Έτοιμος για ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση είναι ο Άρης, ο οποίος φιλοξενεί τη γαλλική Λε Μαν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και να προσθέσουν ακόμη μία νίκη στη συγκομιδή τους, προκειμένου να εδραιωθούν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου.

Η ψυχολογία στην ομάδα είναι στα ύψη, μετά και την εντυπωσιακή επικράτηση με 100-78 επί του Ολυμπιακού, σε ένα παιχνίδι όπου ο Άρης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έδειξε τις δυνατότητές του.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης, με τέσσερις απουσίες να ξεχωρίζουν.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου δέκα ημέρες. Εκτός βρίσκονται επίσης οι Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης, που δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, καθώς και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.