Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε θέση στην αρχική πεντάδα της ΑΕΚ στον 18χρονο Βασίλη Χαρτώνα για την αναμέτρηση με τη Φάλκο Σομπατέλι, προσφέροντάς του μία σημαντική ευκαιρία στο Basketball Champions League.

Μία ξεχωριστή στιγμή στην έως τώρα πορεία του Βασίλη Χαρτώνα ήρθε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Φάλκο Σομπατέλι στη SUNEL Arena. Ο 18χρονος γκαρντ βρέθηκε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα της Ένωσης σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, παίρνοντας φανέλα βασικού από τον Ντράγκαν Σάκοτα.