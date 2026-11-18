Ένα ακόμη απρόοπτο καλείται να διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη, λίγες ημέρες πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας προσβλήθηκε από ίωση και δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση των «κιτρινόμαυρων», με την κατάστασή του να παρακολουθείται ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας και του αγώνα της Κυριακής.

Παράλληλα, ο Ούρος Ράτσιτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας στον αχίλλειο τένοντα και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα θεραπείας. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι πιθανότητες συμμετοχής του στην αναμέτρηση της Τρίπολης είναι ελάχιστες.

Στον αντίποδα, θετικά είναι τα νέα για τον Φρέντρικ Γένσεν. Ο Φινλανδός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και την Τετάρτη ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Από την Πέμπτη αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, θέτοντας εκ νέου τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της προπόνησης, περιλάμβανε ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, παιχνίδια μεταβάσεων και τακτική τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντίδραση των ποδοσφαιριστών μετά την απώλεια της κατοχής και στην εφαρμογή των αγωνιστικών οδηγιών σε υψηλή ένταση.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα προπονηθούν ξανά το πρωί της Πέμπτης, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (23/11, 17:00) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».