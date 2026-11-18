Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να συγκαταλέγεται στις τέσσερις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «κόκκινοι διάβολοι» για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η ανάγκη για την προσθήκη ενός κλασικού σέντερ φορ έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη στο Μάντσεστερ. Ο τραυματισμός του Μπέντζαμιν Σέσκο στην κνήμη ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τον Φεβρουάριο, ενώ ο Τζόσουα Ζίρκζε δεν έχει πείσει πως μπορεί να αποτελέσει την αξιόπιστη λύση που αναζητά η ομάδα για την κορυφή της επίθεσης.

Ως αποτέλεσμα, ο Μπράιαν Εμπεουμό έχει επιστρατευτεί σε αρκετές αναμετρήσεις ως κεντρικός επιθετικός, ανταποκρινόμενος θετικά στον ρόλο του. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη επιλογή δεν αντιμετωπίζεται ως λύση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Παυλίδης έχει τραβήξει τα βλέμματα με την Μπενφίκα

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα, ο Έλληνας φορ αποτελεί μία από τις επιλογές που βρίσκονται υπό εξέταση από τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προστεθεί στους συλλόγους που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με την Τότεναμ και την Τσέλσι να εμφανίζονται επίσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων.

Ο Παυλίδης διανύει εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχοντας βρει δίχτυα 19 φορές σε ισάριθμες συμμετοχές. Οι επιδόσεις του έχουν ενισχύσει τη μετοχή του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ενώ σύμφωνα με την πηγή του δημοσιεύματος, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του ανταποκρίνονται σε όσα αναζητά ο Ποτσετίνο.

Μάλιστα, πρόσωπο που επικαλείται το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Αργεντινός τεχνικός έχει ήδη συζητήσει συγκεκριμένα ονόματα, με τον Παυλίδη να βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θεωρεί κατάλληλους για να προσφέρουν μεγαλύτερη επιθετική απειλή στη Γιουνάιτεντ.

Η ρήτρα των 100 εκατ. ευρώ και οι εναλλακτικές

Η μεταγραφική υπόθεση του Έλληνα επιθετικού παρουσιάζει, πάντως, σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Η Μπενφίκα έχει εξασφαλίσει ισχυρή διαπραγματευτική θέση, καθώς στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέρα από τον Παυλίδη, οι άλλοι τρεις επιθετικοί που φέρονται να βρίσκονται στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, ο Ιβάν Τόνεϊ της Αλ Αχλί και ο Σερού Γκιρασί της Ντόρτμουντ.

Ο Τόνεϊ παρουσιάζεται ως πιο προσιτή οικονομικά περίπτωση, ενώ φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική επιστροφής του στην Premier League. Τέλος, παρά το ενδιαφέρον που αποδίδεται στον Ποτσετίνο για τον Φολάριν Μπάλογκαν, ο επιθετικός της Μονακό δεν περιλαμβάνεται στην τετράδα των βασικών υποψηφίων που εξετάζονται.