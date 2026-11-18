Η ΑΕΚ κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε να χάνει με 27-52 (17’), ενώ πήγε στα αποδυτήρια, ούσα στο -23 (34-57), ωστόσο στο δεύτερο μέρος έκανε μια επική ανατροπή!

Το τρίτο δεκάλεπτο αποτέλεσε το σημείο καμπής για την «Ένωση», που άλλαξε την εικόνα της και επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, μέχρι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης να ευστοχήσει σε δίποντο, 2.3’’ πριν από τη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους».

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ήταν ο εντυπωσιακός Φρανκ Μπάρτλεϊ με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε κι ο Νέλι Τζόσεφ, ο οποίος μέτρησε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Ζόλταν Περλ ξεχώρισε με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη, η «Ένωση» ανέβηκε στο 3-1 και κατέλαβε την πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Σομπατέλι υποχώρησε στο 1-3.

Το κακό ξεκίνημα και το -23 του ημιχρόνου

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα πρώτα λεπτά, με τη Σομπατέλι να εκμεταλλεύεται την επιθετική δυστοκία της και να προηγείται με 7-2. Οι γηπεδούχοι μείωσαν προσωρινά σε 6-7, όμως οι Ούγγροι ανέβασαν ξανά τη διαφορά, φτάνοντας στο +8 (6-14). Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Πάτον οδήγησε τον Ντράγκαν Σάκοτα στο τάιμ άουτ, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η εικόνα της αναμέτρησης. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους στο +13 (10-23).

Η δεύτερη περίοδος δεν έφερε την αντίδραση που αναζητούσε η Ένωση. Η διαφορά έφτασε τους 16 πόντους (17-33), πριν οι Ερτέλ, Τσαλμπούρης και Λαρεντζάκης μειώσουν σε 21-33. Η Σομπατέλι, όμως, βρήκε ξανά επιθετικές λύσεις, με τον Περλ να ανεβάζει τη διαφορά στο +19 (21-40). Η ΑΕΚ αδυνατούσε να περιορίσει τους φιλοξενούμενους και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-57.

Η αντεπίθεση της ΑΕΚ κι η επιστροφή στη διεκδίκηση

Η εικόνα της Ένωσης άλλαξε αισθητά μετά την ανάπαυλα. Με μεγαλύτερη ένταση και αποτελεσματικότητα στις δύο πλευρές του παρκέ, οι παίκτες του Σάκοτα άρχισαν να καλύπτουν τη διαφορά, φτάνοντας αρχικά στο -8 (49-57).

Οι Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ και Κατσίβελης έδωσαν σημαντικές λύσεις, με την ΑΕΚ να πλησιάζει ακόμη περισσότερο (55-60). Η Σομπατέλι απάντησε με σερί 5-0 και ξέφυγε ξανά με δέκα πόντους (55-65), όμως οι Ερτέλ και Μπάρτλεϊ κράτησαν την ομάδα τους κοντά στο σκορ. Παρά το νέο επιθετικό ξέσπασμα των φιλοξενούμενων, το τρίποντο του Νόλεϊ στην εκπνοή της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε το 65-72.

Το θρίλερ της τελευταίας περιόδου και ο λυτρωτής Λαρεντζάκης

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Σομπατέλι προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους δέκα πόντους (67-77) με το τρίποντο του Μπόγκναρ. Η ΑΕΚ, ωστόσο, είχε πλέον βρει τον τρόπο να επιστρέψει και με τον Μπάρτλεϊ σε πρωταγωνιστικό ρόλο έφερε το παιχνίδι στα ίσα (79-79).

Το φινάλε εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μέχρι τέλους τη νίκη. Εκεί εμφανίστηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος ευστόχησε σε δίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, διαμορφώνοντας το τελικό 90-89 και ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ανατροπή για την ΑΕΚ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρόσο, Κρέλιτς, Προκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-23, 34-57, 65-72, 90-89

Δείτε τα πλήρη στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ