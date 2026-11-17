Στη Λε Μαν στρέφει πλέον την προσοχή του ο Άρης, καθώς την Τετάρτη (18/11, 20:00) υποδέχεται τη γαλλική ομάδα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου του EuroCup.

Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από τις σημαντικές νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ωστόσο ακολουθεί και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan GBL.

Στη Media Day της ΚΑΕ Άρης, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα ανήκουν πλέον στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην αγωνιστική κατάσταση της Λε Μαν, στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της, αλλά και στους τομείς στους οποίους θέλει να δει περαιτέρω βελτίωση από τους παίκτες του. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

Για τις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Για μένα αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν τελειώσει. Κάναμε αυτό που έπρεπε, παίξαμε καλά και είχαμε αρκετά θετικά στοιχεία, αν και υπήρχαν και κάποια πράγματα που δεν κάναμε τόσο καλά. Σε γενικές γραμμές, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα μας. Πλέον, το μοναδικό που μας απασχολεί είναι να είμαστε έτοιμοι για τη Λε Μαν, μια πολύ καλή ομάδα, που μετράει 10 νίκες στα 11 τελευταία παιχνίδια της σε Γαλλία και EuroCup. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για ακόμη μία δύσκολη αναμέτρηση».

Για την πνευματική ετοιμότητα των παικτών μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού: «Φυσικά, το παιχνίδι τελείωσε και πλέον κοιτάζουμε το επόμενο. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Προχωράμε, συνεχίζουμε τη δουλειά και προσπαθούμε διαρκώς να βελτιωνόμαστε».

Για τη Λε Μαν και τις αλλαγές της σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση: «Έχουν μεσολαβήσει περίπου έξι με επτά αγωνιστικές, δηλαδή ενάμισης με δύο μήνες. Τότε ήταν η πρεμιέρα, ενώ τώρα έχουμε μπροστά μας ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Πρόκειται για μια πολύ καλή και αθλητική ομάδα, με τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια. Έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, δίνει μεγάλη έμφαση στο επιθετικό ριμπάουντ και ορισμένοι παίκτες της εκτελούν πολλά τρίποντα. Είναι ένα καλοδουλεμένο σύνολο και εμείς πρέπει για ακόμη μία φορά να επιβάλουμε το παιχνίδι μας και να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας».

Για την κατάσταση του Κώστα Αντετοκούνμπο: «Είναι μια χαρά, θα είναι έτοιμος».

Για την επιθετική πολυφωνία και το επόμενο βήμα βελτίωσης του Άρη: «Το επόμενο ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε καλύτερους αυτοματισμούς σε ορισμένα πράγματα που θέλουμε να εφαρμόζουμε. Χρειαζόμαστε σταθερότητα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε σωστό μπάσκετ. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε όσα χρειάζεται να βελτιώσουμε, όμως εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούμε μια σταθερή εικόνα, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Όπως σωστά επισημάνατε, μετά από σημαντικές νίκες πρέπει να παραμένουμε προσγειωμένοι, να συνεχίζουμε τη δουλειά μας, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή μας. Υπάρχουν ορισμένα ατομικά στοιχεία στα οποία τα παιδιά θέλουν να δουλέψουν και να γίνουν καλύτερα. Σε ομαδικό επίπεδο, πρέπει να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε το πλάνο μας, να έχουμε πίστη ο ένας στον άλλον και να προχωράμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση, καθώς βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν».