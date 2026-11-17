Μετά από το ιστορικό 7-0 επί της Εθνικής μας ομάδας, ο Τσάβι είδε τους παίκτες του να διασύρονται από τη Γερμανία και να γνωρίζουν μια ντροπιαστική, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, ήττα.

“Μίλησα με τους παίκτες γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη. Πρώτα από όλα, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας επειδή δεν παίξαμε ποδόσφαιρο απόψε. Απέναντι στην Ελλάδα κάναμε ένα ιστορικό ματς, με μαχητικό πνεύμα, με ένταση, με ρυθμό, με πάθος.

Απόψε ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ίσως είναι που βρίσκομαι λίγο καιρό εδώ αλλά προσπαθώ να καταλάβω τη νοοτροπία των παικτών. Ίσως υστερούμε σε αυτό”, τόνισε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός, για να συμπληρώσει:

“Έχουμε την ποιότητα για να δείξουμε σπουδαία πράγματα αλλά απόψε κάναμε το αντίθετο. Μέχρι τώρα, ήμουν απίστευτα υπερήφανος για κάθε παίκτη, αλλά αυτό που συνέβη ήταν απίστευτο. Ήταν ένα σοκ για μένα ως προπονητή”.

Ο άλλοτε προπονητής της Μπαρτσελόνα δεν έμεινε όμως μόνο στην κριτική του αλλά προανήγγειλε πως θα επέλθουν αλλαγές: “Από σήμερα, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Χρειαζόμαστε παίκτες που δείχνουν το σωστό μαχητικό πνεύμα.

Θα πάρουμε αποφάσεις, αυτή είναι η ευθύνη μου ως προπονητής. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Μάρτιο. Πετύχαμε το βασικό στόχο μας, βρισκόμαστε στα προημιτελικά του Nations League και πρέπει να χτίσουμε από εκεί.

Αυτό που έγινε ήταν ντροπιαστικό. Από σήμερα αρχίζουμε από την αρχή. Τρεις ημέρες πριν κάναμε ένα εκπληκτικό ματς, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και σε θέμα συμπεριφοράς, με την Γερμανία αυτή η νοοτροπία απουσίαζε παντελώς”.