Με θετικό απολογισμό ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας την παρουσία της στη League Phase του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στις δηλώσεις του σε Alpha και NOVA, υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» κατάφερε να ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες, παρά το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των αγωνιστικών εμπειριών που απέκτησαν οι διεθνείς μέσα από τις αναμετρήσεις με ισχυρούς αντιπάλους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτές θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια και τους επόμενους στόχους της Εθνικής.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Κρατάμε μια υπέρβαση όσον αφορά την προσπάθεια των παικτών, μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Πιστεύω ότι το επόμενο Nations League θα είναι διαφορετικό, λόγω άλλου φορμάτ, δεν θα παίζουμε τόσα ματς με δυνατές ομάδες. Το να έχεις τέσσερα ματς με Γερμανία και Ολλανδία και άλλα δύο με τη Σερβία ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς.

Είχαμε ένα αρχικό πλάνο, που κατά πολύ το ξεπεράσαμε όσον αφορά τα αποτελέσματα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Ήταν η πρώτη μας συμμετοχή, οι εμπειρίες δεν είναι τεράστιες από τέτοια παιχνίδια. Είναι σίγουρα κάτι που εξασφαλίζει καλύτερο μέλλον στην εξέλιξη της Εθνικής ομάδας».

Για τους ρεαλιστικούς στόχους της Εθνικής:

«Σίγουρα, το να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ήταν ο πρώτος στόχος. Μετά, να εξασφαλίσουμε την παραμονή στη League A, αποφεύγοντας τα μπαράζ με πολύ καλές ομάδες.

Δυστυχώς, το άτυχο παιχνίδι στην Ολλανδία δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα σε όλους μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο σήμερα οι παίκτες να παίξουν το παιχνίδι της χρονιάς, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να κάνουν κάτι που στην αρχή έμοιαζε απίθανο. Φτάσαμε κοντά, δεν τα καταφέραμε, καλύψαμε τους άλλους στόχους. Αυτή η υπέρβαση των παικτών μου είναι αξιέπαινη. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο πριν τρεις μέρες, κάτι που δεν θέλαμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να συμβεί σε μια άσχημη ημέρα».