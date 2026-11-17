Ο Μάκης Γκαγκάτσης προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό της παρουσίας της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της με τη νίκη απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της «γαλανόλευκης» στην πρώτη της συμμετοχή στη League A, τονίζοντας πως η ομάδα έφτασε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, αλλά και στην απογοήτευση για τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, η οποία τελικά επηρέασε την προσπάθεια της Ελλάδας να βρεθεί στην επόμενη φάση.

Ο ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας στάθηκε επίσης στην επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων, στην τρίτη θέση της Κ15 στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ξεκαθάρισε πως η πρόκριση στο Euro 2028 αποτελεί πλέον τον μεγάλο στόχο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΟ:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Βόλου για την άψογη φιλοξενία. Η Εθνική αισθάνθηκε πολύ όμορφα στην πόλη και στο γήπεδο, ο κόσμος στάθηκε δίπλα στην ομάδα. Να πω συγχαρητήρια στην Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση μετά από 25 χρόνια, συγχαρητήρια στην Εθνική Κ15 που κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο και καλή επιτυχία στην Εθνική Παίδων που αγωνίζεται στο Κατάρ.

Όσον αφορά την Εθνική, ήταν μια διαδικασία στη League A για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Μείναμε έξω στη διαφορά των γκολ, νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο.

Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε στόχο την πρώτη τριάδα για το πρώτο γκρουπ στα προκριματικά. Δεύτερος στόχος ήταν να είμαστε στους καλύτερους τρίτους, για να μην παίξουμε μπαράζ και να μείνουμε στη League A, και έπειτα ό,τι ήθελε προκύψει.

Μέχρι την τελευταία αγωνιστική παίζαμε για την πρόκριση στα προημιτελικά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, που είναι οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Σίγουρα μας πόνεσε όλους η βαριά ήττα από την Ολλανδία. Σήμερα τα παιδιά έδειξαν ότι το ξεπέρασαν, πήραμε τη νίκη, κάναμε το καθήκον μας, όμως δυστυχώς η Γερμανία προκρίθηκε στην ισοβαθμία.

Τον Μάρτιο είναι τα επόμενα παιχνίδια. Απόλυτος στόχος είναι η πρόκριση στο Euro 2028, για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014».