Η Σερβία γνώρισε ακόμη μία ήττα από την Ελλάδα, αυτή τη φορά με 1-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ολοκληρώνοντας με αρνητικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βέλικο Παούνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, κάνοντας τον απολογισμό της εμφάνισης της ομάδας του. Ο Σέρβος ομοσπονδιακός στάθηκε στα λάθη που κόστισαν, ενώ υπογράμμισε πως χρειάζεται ηρεμία και σωστή προετοιμασία ενόψει της συνέχειας και των αγώνων του Μαρτίου.

Όσα είπε ο Σέρβος ομοσπονδιακός στη συνέντευξη Τύπου:

Για το σημερινό παιχνίδι και το άσχημο κλείσιμο στο Nations League:

«Νομίζω ότι για μας ο αγώνας ήταν μία τελευταία ευκαιρία για την περηφάνια μας. Να παίξουμε έναν καλό αγώνα, σε ένα αγωνιστικό πνεύμα. Να δώσουμε το καλύτερο που διαθέτουμε και να πετύχουμε τον στόχο μας. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να προσθέσω. Έχουμε κλείσει τον κύκλο μας σήμερα, ο καθένας θέλει τη νίκη. Κάναμε λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Θα αναλύσουμε τα λάθη μας. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να δώσω μία πιο συγκεκριμένη ανάλυση. Όπως κάθε άλλη ομάδα που χάνει ένα παιχνίδι, είναι σίγουρα οδυνηρό, αλλά χρειαζόμαστε ηρεμία. Θα το ξεπεράσουμε, θα παίξουμε στα μπαράζ, συνεχίζουμε μέχρι τον Μάρτιο να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα. Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και οι παίκτες φυσικά θα πρέπει να παίζουν στην ομάδα τους».

Για τον Ζίβκοβιτς:

«Πραγματικά έχουμε μία εξαιρετική σχέση. Όταν ακόμα ήταν νέος παίκτης. Χαίρομαι που σήμερα μιλάμε για έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Σήμερα μας έλειψε η παρουσία του. Έχει μία υπέροχη καριέρα κι απ’ ό,τι διάβασα συνεχίζει για ακόμα 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κι ο ΠΑΟΚ θα έχει έναν καταπληκτικό ποδοσφαιριστή που θα ενισχύσει την προσπάθειά του στην Ελλάδα».