Μετά τη «βαριά» ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, ο Ολυμπιακός αναζητά άμεση αντίδραση, διασταυρώνοντας τα «ξίφη» του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη Λεμεσό, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην Κύπρο με σημαντικές απουσίες, σε μία απαιτητική αναμέτρηση που αποτελεί την πρώτη τους υποχρέωση στη «διαβολοβδομάδα» που ξεκινάει.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε κακό αγωνιστικό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη και υπέστη την πρώτη του ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα από το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Στην Ευρώπη, ωστόσο, είχε προηγηθεί η άνετη επικράτηση με 101-72 επί της Ντουμπάι BC, αποτέλεσμα που την είχε ανεβάσει στο 8-3 στη βαθμολογία.

Στόχος πλέον είναι να επιστρέψει στις επιτυχίες, γνωρίζοντας πως το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλη περίοδο προσαρμογής.

Τα προβλήματα, πάντως, παραμένουν για τους Πειραιώτες. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί.

Παράλληλα, ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παρελθόν από το ρόστερ των Πρωταθλητών Ευρώπης, κατόπιν δικού του αιτήματος και έτσι δεν ταξίδεψε στην Κύπρο. Στη δωδεκάδα αναμένεται να βρεθούν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον, καλύπτοντας τα κενά των Τζορτζ Πάπας και Αντώνη Καραγιαννίδη.

Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της, όπου έχει μεταφέρει τις εντός έδρας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας προέρχεται από τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στην προηγούμενη αγωνιστική της EuroLeague, αποτέλεσμα που της έδωσε ψυχολογική ώθηση μετά το δύσκολο ξεκίνημά στη διοργάνωση.

Ωστόσο, αντιμετωπίζει και εκείνη αγωνιστικά ζητήματα, με τον Ίφε Λούντμπεργκ να παραμένει εκτός, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιαμ Μαντάρ και Ο'Σέι Μπρισέτ, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει με προβλήματα τραυματισμών από το ντέρμπι με τη Χάποελ.

Τέλος, το ντεμπούτο του με την «ομάδα του λαού» αναμένεται να πραγματοποιήσει και ο Καμάρ Μπόλντγουιν.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ στο «Στέλιος Κυπριανού» είναι προγραμματισμένο στις 19:00, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime.