Οι Μάτζικ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς στο NBA, καθώς πέτυχαν σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Σέλτικς. Το Ορλάντο ανέτρεψε την κατάσταση στην τελευταία περίοδο, επικρατώντας 115-105 στη Βοστώνη κι υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στην πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα τους.

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Φραντς Βάγκνερ πρόσθεσε 21 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μάτζικ έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Για τους Σέλτικς, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 23 πόντους, αλλά χρειάστηκε 23 προσπάθειες για να πετύχει 9 καλάθια.

Στη Φιλαδέλφεια, ο Τζοέλ Εμπίντ πραγματοποίησε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση, σημειώνοντας 37 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ σεζόν για τον ίδιο. Με τον Τζέιλεν Μπράουν να προσθέτει 31 πόντους και 13 ριμπάουντ, οι Σίξερς επικράτησαν 135-123 στο Μπρούκλιν, παρά την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι Καβαλίερς πήραν τη νίκη (106-98) απέναντι στους Μπουλς, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ, που σημείωσε 39 πόντους.

Εντυπωσιακή παράσταση έδωσε κι ο Κάμερον Μπούζερ, ο οποίος με 29 πόντους κατέγραψε νέο προσωπικό ρεκόρ κι οδήγησε τους Γκρίζλις στην εκτός έδρας νίκη (136-120) απέναντι στους Ουίζαρντς.

Οι Νάγκετς, από την πλευρά τους, δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους, γνωρίζοντας την ήττα (117-105) από τους Σανς στο Ντένβερ. Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 20 πόντους για τους νικητές, ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά υπέπεσε και σε 7 λάθη.

Χωρίς τον τραυματία Στεφ Κάρι, οι Ουόριορς γνώρισαν βαριά ήττα (115-94) στη Νέα Ορλεάνη. Η προσπάθεια του rookie Γιάξελ Λέντεμποργκ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Τέλος, οι Τίμπεργουλβς, χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς στη σύνθεσή τους, επικράτησαν με 106-98 των Μπλέιζερς, με τον Τέρενς Σάνον να κάνει τη διαφορά ερχόμενος από τον πάγκο και να πετυχαίνει 34 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 105-115 (Τέιτουμ 24 πόντοι, 12 ριμπάουντ – Μπέιν 24 πόντοι, 8 ριμπάουντ)

(Τέιτουμ 24 πόντοι, 12 ριμπάουντ – Μπέιν 24 πόντοι, 8 ριμπάουντ) Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σικάγο Μπουλς 126-115 (Μίτσελ 39 πόντοι, 3 κλεψίματα – Σμιθ 17 πόντοι, 11 ριμπάουντ)

(Μίτσελ 39 πόντοι, 3 κλεψίματα – Σμιθ 17 πόντοι, 11 ριμπάουντ) Μέμφις Γκρίζλις – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 136-120 (Μπούζερ 29 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ – Ντέιβις 23 πόντοι)

(Μπούζερ 29 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ – Ντέιβις 23 πόντοι) Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 123-135 (Ραντλ 33 πόντοι, 6 ριμπάουντ – Μπράουν 31 πόντοι, 13 ριμπάουντ)

(Ραντλ 33 πόντοι, 6 ριμπάουντ – Μπράουν 31 πόντοι, 13 ριμπάουντ) Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-98 (Σάνον Τζούνιορ 34 πόντοι, 6 ασίστ – Αβντίγια 27 πόντοι, 8 ριμπάουντ)

(Σάνον Τζούνιορ 34 πόντοι, 6 ασίστ – Αβντίγια 27 πόντοι, 8 ριμπάουντ) Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 115-94 (Φίαρς 19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ – Λέντεμποργκ 28 πόντοι, 8 ριμπάουντ)

(Φίαρς 19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ – Λέντεμποργκ 28 πόντοι, 8 ριμπάουντ) Ντένβερ Νάγκετς – Φίνιξ Σανς 105-117 (Γιόκιτς 28 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ – Μπούκερ 20 πόντοι, 8 ασίστ)

Οι βαθμολογίες

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