Η Μπαρτσελόνα κινήθηκε δυναμικά στη μεταγραφική αγορά και εξασφάλισε την υπογραφή του 25χρονο Γάλλο γκαρντ, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή για τη συνέχεια της σεζόν στη EuroLeague.

Ο Χέιζ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Σακραμέντο Κινγκς, επέλεξε να αφήσει πίσω του το NBA μετά από έξι χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στην Ευρώπη.

Την είδηση της συμφωνίας γνωστοποίησε ο Μάικλ Σκότο του HoopsHype, με τον ατζέντη του παίκτη, Γιαν Μπαλικουζού, να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στη συμφωνία υπάρχει, μάλιστα, ειδικός όρος που προβλέπει δυνατότητα επιστροφής του Χέιζ στις ΗΠΑ, εφόσον προκύψει πρόταση από ομάδα του NBA.

Η πορεία του Γάλλο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ξεκίνησε το 2020, όταν οι Ντιτρόιτ Πίστονς τον επέλεξαν στο Νο7 του Draft. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Μπρούκλιν Νετς και των Σακραμέντο Κινγκς, μετρώντας συνολικά 239 συμμετοχές και μέσους όρους 7,9 πόντων, 5 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ και 1,1 κλεψιμάτων. Στην τελευταία του σεζόν στο NBA, με τη φανέλα του Σακραμέντο, κατέγραψε 5,5 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 23 παιχνίδια.

Το όνομα του Χέιζ είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς είχε συνδεθεί τόσο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και με τον Ολυμπιακό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συμφωνία. Τελικά, η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που εξασφάλισε την υπογραφή του, με τον Γάλλο γκαρντ να ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής του καριέρας και την παρθενική του συμμετοχή στη EuroLeague.