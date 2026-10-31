Στην αγορά μετά το σοκ με Μοντέρο ο Ολυμπιακός: Ενδιαφέρεται για τον Κιλιάν Χέιζ

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάν Μοντέρο, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες, αναγκάζει τον Ολυμπιακό να κινηθεί για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την αναμέτρηση με τη Μιλάνο, επιβεβαίωσε πως οι Πειραιώτες έχουν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του παίκτη που θα καλύψει το κενό του Δομινικανού γκαρντ. Η συγκεκριμένη αποστολή δεν είναι εύκολη, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά είναι περιορισμένες και ο Ολυμπιακός καλείται να βρει έναν παίκτη που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να προσφέρει λύσεις στην περιφέρεια.

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει το μεταγραφικό ρεπορτάζ είναι αυτή του Κιλιάν Χέιζ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο Ισραήλ. Ο Γάλλος γκαρντ βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τη μετακίνησή του στην Ευρώπη. Οι οικονομικές διαφορές που προέκυψαν, ωστόσο, φαίνεται πως έχουν περιπλέξει την υπόθεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Χέιζ και εξετάζει την πιθανότητα να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να θέλουν να αξιοποιήσουν την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με τη Μακάμπι, προκειμένου να αποκτήσουν τον Γάλλο και να καλύψουν την απώλεια του Μοντέρο.

«Ο Ολυμπιακός έχει μπει στο… κάδρο κι ενδιαφέρεται για τον Χέιζ», αναφέρει χαρακτηριστικά η «Israel Hayom».