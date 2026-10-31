Σάββατο με μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι: Μπάγερν – Ντόρτμουντ, Μίλαν – Ίντερ και Τσέλσι - Γιουνάιτεντ

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος για τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει αναμετρήσεις με ξεχωριστή σημασία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Μπορούσια Ντόρτμουντ (31/10, 19:30) στην Allianz Arena, στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με τον ίδιο απολογισμό, καθώς βρίσκονται μαζί στην κορυφή με 17 βαθμούς, έχοντας πανηγυρίσει πέντε νίκες και παραχωρήσει δύο ισοπαλίες στις πρώτες επτά αγωνιστικές. Η μεταξύ τους αναμέτρηση αποτελεί, επομένως, μια σημαντική δοκιμασία για αμφότερες.

Στην Αγγλία, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου η Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου διασταυρώνουν τα ξίφη τους, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Στην Ιταλία, το Μιλάνο κινείται στους ρυθμούς του Derby della Madonnina. Η Μίλαν θα είναι η τυπικά γηπεδούχος απέναντι στην Ίντερ, με το «Σαν Σίρο» να φιλοξενεί την πρώτη φετινή μεταξύ τους μονομαχία. Ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης στην Ιταλία.

Πέρα από τις τρεις μεγάλες αναμετρήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια, όπως το Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον και το Μπαρτσελόνα – Αλαβές.

Οι μεταδόσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης