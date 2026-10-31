Σάββατο με μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι: Μπάγερν – Ντόρτμουντ, Μίλαν – Ίντερ και Τσέλσι - Γιουνάιτεντ
Πλούσιο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/10), με τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις σε Bundesliga, Premier League και Serie A να συγκεντρώνουν τα βλέμματα, καθώς και σημαντικά παιχνίδια σε Ισπανία και Αγγλία.
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος για τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει αναμετρήσεις με ξεχωριστή σημασία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Μπορούσια Ντόρτμουντ (31/10, 19:30) στην Allianz Arena, στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με τον ίδιο απολογισμό, καθώς βρίσκονται μαζί στην κορυφή με 17 βαθμούς, έχοντας πανηγυρίσει πέντε νίκες και παραχωρήσει δύο ισοπαλίες στις πρώτες επτά αγωνιστικές. Η μεταξύ τους αναμέτρηση αποτελεί, επομένως, μια σημαντική δοκιμασία για αμφότερες.
Στην Αγγλία, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου η Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου διασταυρώνουν τα ξίφη τους, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση ενόψει της συνέχειας.
Στην Ιταλία, το Μιλάνο κινείται στους ρυθμούς του Derby della Madonnina. Η Μίλαν θα είναι η τυπικά γηπεδούχος απέναντι στην Ίντερ, με το «Σαν Σίρο» να φιλοξενεί την πρώτη φετινή μεταξύ τους μονομαχία. Ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης στην Ιταλία.
LIVE MATCH: Μίλαν – Ίντερ (21:45, Magenta Sport 1)
Πέρα από τις τρεις μεγάλες αναμετρήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια, όπως το Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον και το Μπαρτσελόνα – Αλαβές.
Οι μεταδόσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης
- 14:30 Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League
- 15:00 La Liga Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης Magenta Sport 3 League
- 16:00 Serie A Μπολόνια – Μόντσα Magenta Sport 1
- 16:30 Bundesliga Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν Novasports Extra 3
- 16:30 Bundesliga Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Novasports Extra 2
- 16:30 Bundesliga Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Novasports Extra 1
- 16:30 Bundesliga Σάλκε – Λειψία Novasports 6HD 16:30 Bundesliga Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Novasports 3HD
- 17:00 Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Novasports Premier League
- 17:00 Premier League Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Start
- 17:00 Premier League Κόβεντρι – Σάντερλαντ Novasports 5HD
- 17:00 Premier League Μπόρνμουθ – Λιντς Novasports 4HD
- 17:00 Premier League Χαλ – Ίπσουιτς Novasports 2HD
- 17:15 La Liga Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα Magenta Sport 4 League
- 19:00 Serie A Ουντινέζε – Ρόμα Magenta Sport 1
- 19:30 Premier League Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League
- 19:30 Bundesliga Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Novasports Prime
- 19:30 La Liga Μπέτις – Μάλαγα Magenta Sport 3 League
- 21:45 Serie A Μίλαν – Ίντερ Magenta Sport 1
- 22:00 Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Novasports Premier League
- 22:00 Eredivisie Άγιαξ – Άλκμααρ Novasports 2HD
- 22:00 La Liga Μπαρτσελόνα – Αλαβές Magenta Sport 3 League