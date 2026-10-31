ΣΕΑΚ: Συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και τον Γ.Γ.Α., Γιώργο Μαυρωτά

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Προεδρείου του ΣΕΑΚ με τους Βρούτση – Μαυρωτά, ήταν η θεσμική αναγνώριση κι η ρύθμιση του επαγγέλματος των εκπροσώπων και διαμεσολαβητών αθλητών και προπονητών.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η σχετική ενημέρωση του ΣΕΑΚ

«Συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Ε.Α.Κ. με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά

Στο επίκεντρο η θεσμική αναγνώριση και η ρύθμιση του επαγγέλματος των εκπροσώπων και διαμεσολαβητών αθλητών και προπονητών.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Συνδέσμου Ελλήνων Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος προσκλήθηκε από τον Υπουργό και συμμετείχε στη διάρκεια της συνάντησης.

Τον Σ.Ε.Α.Κ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Σφαιρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Σταμάτης Αγγελάκης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Θωμάς Προδρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Προεδρείο παρουσίασε αναλυτικά την ταυτότητα, τη λειτουργία και τους σκοπούς του Συνδέσμου, ενώ ανέπτυξε στην πολιτική ηγεσία του αθλητισμού το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη θεσμική αναγνώριση, την κατοχύρωση και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του εκπροσώπου και διαμεσολαβητή αθλητών και προπονητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου, σαφούς και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των αθλητικών εκπροσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Σ.Ε.Α.Κ. για την αναγνώριση του επαγγέλματος, τη δημιουργία εθνικού μητρώου, την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επαγγελματιών, την αντιμετώπιση της μη αδειοδοτημένης δραστηριότητας, καθώς και την προστασία των νόμιμα δραστηριοποιούμενων εκπροσώπων.

Ο Σ.Ε.Α.Κ. ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση ούτε τον αποκλεισμό επαγγελματιών από άλλες χώρες. Αντιθέτως, διεκδικεί τη θέσπιση ισότιμων και διαφανών κανόνων για όλους, στη βάση πρακτικών που εφαρμόζονται σε οργανωμένες ευρωπαϊκές αθλητικές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε για τους διαμεσολαβητές τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ελληνική άδεια ή εγγραφή, την υποχρεωτική έγγραφη συνεργασία με εγγεγραμμένο στην Ελλάδα διαμεσολαβητή. Παράλληλα, για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάθηκε η καθιέρωση διαδικασίας προηγούμενης δήλωσης και εγγραφής, καθώς και ο ορισμός υπεύθυνου σημείου επαφής στην Ελλάδα, με τρόπο που θα διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης αντιμετώπισε θετικά την ανάγκη να υπάρξει τάξη και σαφής θεσμική ρύθμιση στον χώρο των εκπροσώπων αθλητών και προπονητών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας και ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ως επόμενο βήμα η περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων του Σ.Ε.Α.Κ., με την κατάθεση ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση κάθε επιμέρους αιτήματος.

Ο Υπουργός παρέπεμψε τον Σύνδεσμο στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά και στις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες, προκειμένου να αναπτυχθεί η απαραίτητη θεσμική και υπηρεσιακή αλληλογραφία και να προχωρήσει η επεξεργασία των προτάσεων με στόχο την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων.

Ο Σ.Ε.Α.Κ. χαιρετίζει τη θετική ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού και θεωρεί τη συνάντηση ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς τη θεσμική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του σύγχρονου επαγγελματικού αθλητισμού.

Σταθερή επιδίωξη του Συνδέσμου παραμένει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου, που θα προστατεύει τους αθλητές και τους προπονητές, θα διασφαλίζει την επαγγελματική αξιοπιστία των εκπροσώπων τους και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού αθλητισμού.

Ο Σ.Ε.Α.Κ. θα συνεχίσει με συνέπεια και θεσμική υπευθυνότητα τις πρωτοβουλίες του, καταθέτοντας συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και επιδιώκοντας τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.Κ.»