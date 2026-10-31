Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Α1 γυναικών | Η ώρα και το κανάλι

Με ένα μεγάλο παιχνίδι ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Allwyn WBL1.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Καμινίων, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, ενώ οι «πράσινες» επιδιώκουν να συνεχίσουν την αήττητη πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) στις 14:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, ο Αθηναϊκός φιλοξενεί τον Κρόνο στο «Δ. Καλτσάς», με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 17:00.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (31/10)