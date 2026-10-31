AEK: Νοκ άουτ κι ο Νόλεϊ, με πεντάδα ξένων κόντρα στους Vikos Φalcons

Με στόχο να αφήσει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ και να επιστρέψει στις νίκες, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Vikos Φalcons στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει περιορισμένες επιλογές, με την «Ένωση» να παρατάσσεται με πέντε ξένους, καθώς νοκ άουτ τέθηκε κι ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Να θυμίσουμε ότι εκτός παραμένουν ο Τομά Ερτέλ κι ο Κισόν Φίζελ. Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του, τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ, Μπράουν και Ουίλιαμς.