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AEK: Νοκ άουτ κι ο Νόλεϊ, με πεντάδα ξένων κόντρα στους Vikos Φalcons

Με πολλά προβλήματα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ κόντρα στους Vikos Φalcons, καθώς νοκ άουτ τέθηκε κι ο Λάντερς Νόλεϊ, με αποτέλεσμα ο Ντράγκαν Σάκοτα να έχει πέντε διαθέσιμους ξένους. 

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Νοκ άουτ κι ο Νόλεϊ, με πεντάδα ξένων κόντρα στους Vikos Φalcons
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Με στόχο να αφήσει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ και να επιστρέψει στις νίκες, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Vikos Φalcons στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει περιορισμένες επιλογές, με την «Ένωση» να παρατάσσεται με πέντε ξένους, καθώς νοκ άουτ τέθηκε κι ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Να θυμίσουμε ότι εκτός παραμένουν ο Τομά Ερτέλ κι ο Κισόν Φίζελ. Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του, τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ, Μπράουν και Ουίλιαμς.

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