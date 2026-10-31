ΑΕΚ: Εκτός με Vikos Φalcons ο Ντέρικ Ουίλιαμς – Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα ο Αμερικανός

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Vikos Φalcons, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η «Ένωση» θα έχει τελικά στη διάθεσή της μόλις τέσσερις ξένους παίκτες, καθώς ο Ντέρικ Ουίλιαμς τέθηκε εκτός αγώνα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει ακόμη έναν πονοκέφαλο στον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος είχε ήδη να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες.

Ο Λάντερς Νόλεϊ δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας, ενώ εκτός βρίσκονται επίσης ο Τομά Ερτέλ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με θλάση στη γάμπα, κι ο Κισόν Φιζέλ. Έτσι, μετά και την απουσία του Ουίλιαμς, οι τέσσερις ξένοι που παραμένουν διαθέσιμοι για τους «κιτρινόμαυρους» είναι οι Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπράουν.

Η σύνθεση της ΑΕΚ για τον αγώνα με τους Vikos Φalcons: Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.