· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Εκτός με Vikos Φalcons ο Ντέρικ Ουίλιαμς – Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα ο Αμερικανός

Χωρίς τον Ντέρικ Ουίλιαμς θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον αγώνα με τους Vikos Φalcons, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ τέθηκε εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Εκτός με Vikos Φalcons ο Ντέρικ Ουίλιαμς – Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα ο Αμερικανός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Vikos Φalcons, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η «Ένωση» θα έχει τελικά στη διάθεσή της μόλις τέσσερις ξένους παίκτες, καθώς ο Ντέρικ Ουίλιαμς τέθηκε εκτός αγώνα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει ακόμη έναν πονοκέφαλο στον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος είχε ήδη να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες.

Ο Λάντερς Νόλεϊ δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας, ενώ εκτός βρίσκονται επίσης ο Τομά Ερτέλ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με θλάση στη γάμπα, κι ο Κισόν Φιζέλ. Έτσι, μετά και την απουσία του Ουίλιαμς, οι τέσσερις ξένοι που παραμένουν διαθέσιμοι για τους «κιτρινόμαυρους» είναι οι Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπράουν.

Η σύνθεση της ΑΕΚ για τον αγώνα με τους Vikos Φalcons: Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από τη νίκη επί της Αρμάνι (vid)

15:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΣ ΠΑΟΚ: «Στόχος το 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα»

15:04 OPINION

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον δικό του «Λύκο» μέσα στην καταιγίδα…

14:59 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Η αποστολή του Κόντη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

14:50 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός

14:46 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Βίκος Φalcons - ΑΕΚ: Η «έξοδος» της Ένωσης στα Γιάννενα για την 5η αγωνιστική της GBL

14:41 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας: Το θεσσαλικό ντέρμπι της Super League 2

14:31 GREEK BASKET LEAGUE

Ιτούνας: «Να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας»

14:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το ντέρμπι της Premier League

14:15 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας! – Όσα αναφέρουν στη Βουλγαρία

14:02 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP της 9ης αγωνιστικής ο «30άρης» Λόνι Γουόκερ

13:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Εκτός με Vikos Φalcons ο Ντέρικ Ουίλιαμς – Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα ο Αμερικανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας