Μοντέρο: «Όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»
Το μήνυμα του Ζαν Μοντέρο στο «X», μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τους επόμενους έξι μήνες.
Τεράστιο είναι το «πλήγμα» στον Ολυμπιακό, καθώς ο Ζαν Μοντέρο υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα παραμείνει στα... πιτς για τους επόμενους έξι μήνες, με την επιστροφή του να λογίζεται κάπου στα μέσα του Απρίλη.
Ο άτυχος Δομινικανός γκαρντ προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», στέλνοντας το μήνυμα της επιστροφής.
Χαρακτηριστικά έγραψε: «Με την θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»