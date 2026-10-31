· Ολυμπιακός

Μοντέρο: «Όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»

Το μήνυμα του Ζαν Μοντέρο στο «X», μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τους επόμενους έξι μήνες.

Μοντέρο: «Όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»
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Τεράστιο είναι το «πλήγμα» στον Ολυμπιακό, καθώς ο Ζαν Μοντέρο υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα παραμείνει στα... πιτς για τους επόμενους έξι μήνες, με την επιστροφή του να λογίζεται κάπου στα μέσα του Απρίλη.

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Ο άτυχος Δομινικανός γκαρντ προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», στέλνοντας το μήνυμα της επιστροφής.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Με την θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»

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