Μοντέρο: «Όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»

Τεράστιο είναι το «πλήγμα» στον Ολυμπιακό, καθώς ο Ζαν Μοντέρο υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα παραμείνει στα... πιτς για τους επόμενους έξι μήνες, με την επιστροφή του να λογίζεται κάπου στα μέσα του Απρίλη.

Ο άτυχος Δομινικανός γκαρντ προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», στέλνοντας το μήνυμα της επιστροφής.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Με την θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»