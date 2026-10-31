ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας! – Όσα αναφέρουν στη Βουλγαρία

Στο προσκήνιο των μεταγραφικών σεναρίων βρίσκεται ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία κάνουν λόγο για επιστροφή του στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 29χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, γεγονός που επιτρέπει στην ομάδα της πρωτεύουσας να εξετάζει την περίπτωσή του χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει μεταγραφικό αντίτιμο, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τους Θεσσαλονικείς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βουλγαρία, οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία για το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι τον Ιανουάριο είναι πιθανό να υπογραφεί προσύμφωνο, το οποίο θα εξασφαλίσει στην ΤΣΣΚΑ την απόκτηση του διεθνούς άσου για την επόμενη σεζόν.

Μάλιστα, ο Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην πατρίδα του, θα γίνει ένας από τους πιο υψηλά αμειβόμενους παίκτες του συλλόγου.

Το ενδεχόμενο μεταγραφής τον Ιανουάριο κι η στάση του ΠΑΟΚ

Στη Βουλγαρία γίνεται αναφορά και στο ενδεχόμενο ο Ντεσπόντοφ να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, χωρίς να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι.

Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία της ΤΣΣΚΑ, καθώς θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης τόσο για την πρόωρη αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή όσο και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Ένα υψηλό ποσό που ενδεχομένως θα ζητήσει ο ελληνικός σύλλογος θα μπορούσε να δυσκολέψει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας κίνησης.

Τέλος, οι Βούλγαροι υπενθυμίζουν ότι η ΤΣΣΚΑ είχε επιχειρήσει να επαναφέρει τον Ντεσπόντοφ στο ρόστερ της και στην αρχή της φετινής σεζόν, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει σημείο συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ.