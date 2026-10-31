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ΟΦΗ: Η αποστολή του Κόντη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Γνωστή έκανε την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ο ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει στον Νίκο Χριστογεώργο και στον Άαρον Ισέκα.

ΟΦΗ: Η αποστολή του Κόντη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό
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Μετά την ήττα από την ΑΕΛ στη Μαγνησία για το Κύπελλο Ελλάδας, ο ΟΦΗ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αντιμετωπίζοντας στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον «Τίτορμο» και λίγο μετά ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή του.

Συγκεκριμένα, «νοκ-άουτ» τέθηκαν οι ανέτοιμοι Χριστογεώργος και Ισέκα, αλλά και ο τραυματίας Χνάρης, ενώ εκτός πλάνων έμειναν και οι νεαροί Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αποστολάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλακης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο

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