Κηφισιά – Ολυμπιακός: Τα ερωτηματικά του Αλγκουαθίλ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία πριν από τη νέα διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, έχοντας μπροστά του τρία παιχνίδια σε διάστημα λίγων ημερών. Αρχικά, αντιμετωπίζει την Κηφισιά, στη συνέχεια τη Ρεν, ενώ πριν από τη διακοπή θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Στόχος είναι να κλείσει αυτό το απαιτητικό διάστημα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο (31/10, 19:00), στο παιχνίδι με την Κηφισιά, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να παραταχθούν με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στη Μαρκό, την οποία κέρδισαν με 2-0.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνηθίζει να δοκιμάζει διαφορετικά πρόσωπα και σχήματα πριν από τους αγώνες, ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχουν ορισμένες θέσεις για τις οποίες η τελική του απόφαση δεν μοιάζει ακόμα δεδομένη.

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Ορτέγκα αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, παρά την καλή παρουσία του Πόποβιτς στο ματς με τη Μαρκό. Στην αμυντική τετράδα, οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα.

Στον άξονα, ο Φρόιλερ αναμένεται να επανέλθει στην ενδεκάδα, με τον Έσε και τον Πουέρτα να διεκδικούν τη θέση δίπλα του. Αντίστοιχα, ανοιχτή παραμένει η μάχη για τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Οι Ρόκα κι ο Φορτούνης διεκδικούν τη μία, ενώ Ζέλσον και Μπέιλι την άλλη, με τον Τζαμαϊκανό να φαίνεται πως έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Για τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό, οι Ζότα και Τσικίνιο αποτελούν τις δύο βασικές επιλογές του Αλγκουαθίλ. Τέλος, οι Μάριους και Γκονζάλες είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης.