GBL: Με ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής – ΠΑΟΚ, ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής – Το πρόγραμμα

Η Stoiximan GBL επιστρέφει στη δράση με την 5η αγωνιστική, η οποία ανοίγει το Σάββατο (31/10) με πέντε παιχνίδια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η εκτός έδρας αποστολή της ΑΕΚ απέναντι στους Vikos Φalcons.

Την πρώτη τους νίκη στη Stoiximan GBL αναζητούν οι Vikos Φalcons, οι οποίοι έχουν μπροστά τους τη δεύτερη εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν. Η ομάδα των Ιωαννίνων μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες και θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, καλείται να αντιδράσει μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το δεύτερο αρνητικό αποτέλεσμα για την «Ένωση» στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, αλλά κι η δεύτερη ήττα της στη Θεσσαλονίκη.

Στην έδρα της επιστρέφει η Καρδίτσα, μετά από δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες απέναντι σε Ηρακλή και Παναθηναϊκό AKTOR. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, πάντως, είχε καταφέρει να αξιοποιήσει το γήπεδό της, μετρώντας ισάριθμες νίκες.

Ο Κολοσσός πήρε βαθμολογική ανάσα με την επικράτηση επί των Vikos Φalcons και ανέβηκε στο 2-2. Στην ευρωπαϊκή του υποχρέωση μεσοβδόμαδα γνώρισε την ήττα από την Εροκσπόρ, παρουσιάζοντας ωστόσο ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο.

Αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο νησιωτικές ομάδες, οι οποίες βρίσκονται στο γκρουπ των τεσσάρων με ρεκόρ 1-3. Η Μύκονος έχει γνωρίσει δύο ήττες στα ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια της, απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άρη, παρότι οι εμφανίσεις της αφήνουν θετικές εντυπώσεις. Μάλιστα, μεσοβδόμαδα πανηγύρισε μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη στη Ρίγα.

Η Δόξα Λευκάδας έρχεται με διαφορετική ψυχολογία, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν, επικρατώντας του Ηρακλή. Ήταν, παράλληλα, η πέμπτη νίκη στην ιστορία της ομάδας στην κατηγορία.

Χωρίς νίκη παραμένει το Μαρούσι μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, έχοντας πλέον ρεκόρ 0-4, όπως κι οι Vikos Φalcons. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά στις 18 παρουσίες του στη Stoiximan GBL που ξεκινάει το πρωτάθλημα με τέτοιο απολογισμό. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2011/12, όταν δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ο Προμηθέας, από την άλλη, προέρχεται από τη βαριά ήττα με 40 πόντους διαφορά απέναντι στον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 1-3. Η ομάδα της Πάτρας είχε υποχρέωση και στην Ευρώπη μέσα στην εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας τη Σπλιτ στην Κροατία, από όπου επέστρεψε επίσης με ήττα.

Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή Stoiximan GBL διεξάγεται στο Ιβανώφειο, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον αήττητο ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο 1-3, έχοντας πληρώσει ακριβά τις διακυμάνσεις στην απόδοσή τους. Χαρακτηριστικό είναι πως και στις τρεις ήττες τους στο πρωτάθλημα είχαν προηγηθεί με διψήφιες διαφορές, χωρίς τελικά να καταφέρουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Ανάλογα οδυνηρή ήταν κι η ευρωπαϊκή τους ήττα από την Τάρτου, με 101-100 στην παράταση.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει χωρίς απώλειες στη Stoiximan GBL, καθώς η νίκη επί της ΑΕΚ τον διατήρησε στο 4-0. Είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 2013/14 που ο Δικέφαλος ξεκινάει το πρωτάθλημα με τέσσερις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές. Μεσοβδόμαδα, πάντως, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα την απαιτητική εκτός έδρας αποστολή του απέναντι στην ισχυρή Μπαχτσεσεχίρ για το EuroCup, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε.

Η βαθμολογία της GBL

* Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς