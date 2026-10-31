· Παναθηναϊκός

Δ. Γιαννακόπουλος: «Να ασχοληθώ με μία ήττα όταν διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος;»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR αντέδρασε για όσους αναφέρουν πως έριξε «βόμβες» για το μπάσκετ, επειδή η ομάδα ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 

Δ. Γιαννακόπουλος: «Να ασχοληθώ με μία ήττα όταν διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος;»
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Η σοβαρότητα των στιγμών αναφορικά με το ελληνικό μπάσκετ, δεν έχει… συγκινήσει κάποιους. Γι’ αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε σε διάφορα σχόλια τα οποία δέχτηκε, αναφορικά με τα όσα σοβαρά είπε για το σκάνδαλο στο άθλημα και την προσπάθεια διάφορων… γνωστών-αγνώστων, να «ξεπλύνουν» πρόσωπα και καταστάσεις.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» σε ανάρτησή του, τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να ασχοληθεί με μία ήττα, όταν διακυβεύεται το ίδιο το άθλημα.

Αναλυτικά:

«Διαβάζω από πολλούς, μάλλον Ολυμπιακούς, ότι εγώ λέει προσπαθώ να αποπροσανατολίσω από την ήττα. Μα είναι δυνατόν να ασχοληθώ με μία ήττα όταν διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος;

Όταν για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχουν δεδομένα, καταθέσεις, εισαγγελικές έρευνες και άνθρωποι στη φυλακή; Κάποτε απλά με άναρθρες κραυγές σηκώθηκαν άλλοι και πήγαν στην Α2, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Και εμείς τώρα που γίνονται αυτά, θα αφήσουμε να πάει η κουβέντα οπουδήποτε αλλού από τα όσα γίνονται για να καθαρίσει το μπάσκετ, για μία ήττα;

Ποιος, εγώ, που μιλάω μόνο μετά από ήττες; Δεν μιλάω ποτέ μετά από νίκες, δεν έχω τέτοιες ανάγκες. Ούτε Κύπελλα δεν σηκώνω. Άλλοι τρέχουν και τα παίρνουν από τα χέρια του αρχηγού, γιατί έχουν ανάγκη διαφορετική από εμένα. Όποιος θέλει να τραβήξει το σχοινί ας το κάνει»

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