Super League 2: Θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας και «μάχη» στην Καβάλα

Η 9η αγωνιστική της Super League 2 ξεκινά με δύο παιχνίδια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τη δράση να μεταφέρεται σε Θεσσαλία και Καβάλα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Νίκης Βόλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να συνεχίσουν την προσπάθεια επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Η ομάδα της Καρδίτσας μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες κι επιδιώκει να διευρύνει το σερί της, διατηρώντας την ανοδική της πορεία.

Στην Καβάλα, ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενεί τον Πανθρακικό, με τις δύο ομάδες να έχουν ανάγκη από βαθμούς. Ο Νέστος προέρχεται από ένα σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να φύγει με τη νίκη από την έδρα του Ολυμπιακού Β’ στου Ρέντη. Θέλει, πλέον, να δώσει συνέχεια σε αυτή την επιτυχία.

Απέναντί του θα βρεθεί ο Πανθρακικός, ο οποίος αναζητά την επιστροφή στις νίκες, καθώς συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί και να πάρουν μια βαθμολογική ανάσα.

Η βαθμολογία της Super League 2