Τριπλ νταμπλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Όργια» από τον «Greek Freak» κι επιβλητική νίκη των Χιτ!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και σημειώνοντας τριπλ νταμπλ, οδήγησε το Μαϊάμι στην άνετη επικράτηση (145-125) επί της Ιντιάνα, στο πλαίσιο του NBA Cup.
Οι Χιτ έδωσαν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις τους, επικρατώντας άνετα των Πέισερς, σε μια αναμέτρηση όπου ο «Greek Freak» έκλεψε την παράσταση.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό triple-double, έχοντας καθοριστική συμβολή στη νίκη της ομάδας του.
Η Ιντιάνα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να κλείσει το πρώτο δωδεκάλεπτο με το υπέρ της 42-36. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Το Μαϊάμι βελτίωσε αισθητά την εικόνα του στη δεύτερη περίοδο, έκανε επιμέρους 32-19 και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας πλέον τον έλεγχο (68-61).
Οι Χιτ δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους ούτε στο δεύτερο μέρος. Με ακόμη ένα εξαιρετικό επιθετικό δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 35 πόντους έναντι 27 των Πέισερς, ανέβασαν τη διαφορά στους 15 (103-88) και ουσιαστικά μετέτρεψαν την τέταρτη περίοδο σε τυπική διαδικασία.
Σε ατομικό επίπεδο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τη διαφορά με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ κι ένα μπλοκ σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής. Ο «Greek Freak» είχε 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.
Σημαντική ήταν κι η συνεισφορά των Μπαμ Αντεμπάγιο και Κλέι Τόμπσον, οι οποίοι πρόσθεσαν 27 και 25 πόντους αντίστοιχα, δίνοντας επιπλέον επιθετικές λύσεις στην ομάδα του Έρικ Σποέλστρα. Από την πλευρά των Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ ήταν εκείνος που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 9 ασίστ.
Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς για το NBA Cup
- Oυίζαρντς – Χόρνετς 95-79 (Γιανγκ 21π., 7ριμπ., 9ασ. – Μίλερ 19π., 7ριμπ.)
- Σέλτικς – Μπουλς 125-111 (Πρίτσαρντ 30π. – Oυίλσον 23π.)
- Πίστονς – Νετς 110-94 (Τόμπσον 11π., 8ριμπ., 6ασ. – Βάγκνερ 16π., 8ριμπ.)
- Σίξερς – Νικς 98-93 (Τζέιμς 20π., 9ριμπ., 8ασ. – Τάουνς 22π., 12ριμπ.)
- Μάτζικ – Ράπτορς 121-114 (Βάγκνερ 26π., 11ασ. – Μπαρνς 41π.)
- Χιτ – Πέισερς 145-125 (Αντετοκούνμπο 31π., 18ριμπ., 10ασ. – Νέμπχαρντ 22π., 9ασ.)
- Μάβερικς – Ρόκετς 116-111 (Ίρβινγκ 35π., 9ασ. – Ντουράντ 28π.)
- Τίμπεργουλβς – Κλίπερς 127-101 (ΜακΝτάνιελς 23π., 6ριμπ., 7ασ. – Γκάρλαντ 24π.)
- Oυόριορς – Λέικερς 112-95 (Κάρι 31π., 6ασ. – Ντόντσιτς 37π., 7ριμπ.)
- Νάγκετς – Σανς 127-120 (Μάρεϊ 39π., 8ριμπ. – Μπρίτζες 24π., 10ριμπ., 3κοψ.)