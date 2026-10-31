Τριπλ νταμπλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Όργια» από τον «Greek Freak» κι επιβλητική νίκη των Χιτ!

Οι Χιτ έδωσαν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις τους, επικρατώντας άνετα των Πέισερς, σε μια αναμέτρηση όπου ο «Greek Freak» έκλεψε την παράσταση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό triple-double, έχοντας καθοριστική συμβολή στη νίκη της ομάδας του.

Η Ιντιάνα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να κλείσει το πρώτο δωδεκάλεπτο με το υπέρ της 42-36. Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Το Μαϊάμι βελτίωσε αισθητά την εικόνα του στη δεύτερη περίοδο, έκανε επιμέρους 32-19 και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας πλέον τον έλεγχο (68-61).

Οι Χιτ δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους ούτε στο δεύτερο μέρος. Με ακόμη ένα εξαιρετικό επιθετικό δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 35 πόντους έναντι 27 των Πέισερς, ανέβασαν τη διαφορά στους 15 (103-88) και ουσιαστικά μετέτρεψαν την τέταρτη περίοδο σε τυπική διαδικασία.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τη διαφορά με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ κι ένα μπλοκ σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής. Ο «Greek Freak» είχε 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Σημαντική ήταν κι η συνεισφορά των Μπαμ Αντεμπάγιο και Κλέι Τόμπσον, οι οποίοι πρόσθεσαν 27 και 25 πόντους αντίστοιχα, δίνοντας επιπλέον επιθετικές λύσεις στην ομάδα του Έρικ Σποέλστρα. Από την πλευρά των Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ ήταν εκείνος που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και 9 ασίστ.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς για το NBA Cup