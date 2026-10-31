Δείτε τα highlights από την ιστορική ανατροπή των Ουόριορς επί των Λέικερς, επιστρέφοντας από το -25 μέσα σε ένα δωδεκάλεπτο, στην αναμέτρηση για το NBA Cup!

Το Γκόλντεν Στέιτ έχανε με 40-15, 11’23’’ πριν το τέλος του δεύτερου δωδεκαλέπτου, αλλά ισοφάρισε σε 53-53 στο ημίχρονο κι έγινε η πρώτη ομάδα στην εποχή του χρονομέτρου των 24 δευτερολέπτων (ήτοι από τη σεζόν 1954/55) που κατάφερε κάτι τέτοιο, έχοντας βρεθεί στο -23 ή περισσότερο μετά την πρώτη περίοδο.

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