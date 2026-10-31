Κηφισιά - Ολυμπιακός: Για την ένατη σερί νίκη κόντρα στην ομάδα του Λέτο - Η ώρα και το κανάλι

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται σε εξαιρετικό «φεγγάρι», με τα πρόσφατα αποτελέσματά τους να το αποδεικνύουν.

Από τη μια, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προέρχεται από την εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-2 επί του Ηρακλή στο «Καυταντζόγλειο», ενώ μεσοβδόμαδα επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη για την League Phase του Κυπέλλου.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων μετρά τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της και βρίσκεται στην 7η θέση του πίνακα με 11 βαθμούς. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τον Γιαγκνέ να είναι τιμωρημένος και τους Δοϊρανλή και Ντε Λουίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, έχοντας φτάσει πλέον τα οκτώ διαδοχικά τρίποντα σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Πειραιώτες συνέτριψαν με 5-0 την Καλαμάτα και βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να επαναφέρει τους βασικούς που πήραν ανάσες στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Μαρκό, ενώ εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή του Παναγιώτη Ρέτσου, με τον αρχηγό να εκτίει την ποινή του κόντρα στην Καλαμάτα. Μοναδικός απών θα είναι ο Σιπιόνι, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής.

Στο μυαλό του Βάσκου τεχνικού βρίσκεται φυσικά και η ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεν στη Βρετάνη, την προσεχή Τετάρτη (04/11, 17:30), γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις βασικές του επιλογές.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων

Κηφισιά: Ραμίρεζ – Μάνσο, Ζολιμπουά, Φαν Άιμα, Αμπάντα – Ζέρσον Σόουζα, Ρουκουνάκης – Σαγάλ, Πόμπο, Αντόνισε – Χριστόπουλος.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα – Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν – Πουέρτα, Έσε – Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα – Μάριους.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη στις 19:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 1 League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής: