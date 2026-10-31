· Παναθηναϊκός

Δ. Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι επιτέλους βρήκαν τις αποδείξεις για όσα φωνάζαμε»

Νέα τοποθέτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όσα καταγγέλλει εδώ και χρόνια ο Παναθηναϊκός, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να τονίζει ότι έχουν βρεθεί οι αποδείξεις για τα όσα συνέβαιναν στο ελληνικό μπάσκετ και πλέον περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Δ. Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι επιτέλους βρήκαν τις αποδείξεις για όσα φωνάζαμε»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου για όσα συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υποστήριξε ότι οι καταγγελίες που διατυπώνονταν επί σειρά ετών από την πλευρά των «πρασίνων» δεν έβρισκαν ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να ακολουθούν είτε η απουσία απαντήσεων είτε πειθαρχικές κυρώσεις.

Όπως ανέφερε, πλέον έχουν εντοπιστεί οι αποδείξεις που αναζητούσαν, ενώ η υπόθεση έχει ακολουθήσει τη νομική οδό. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αναμένει να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε το σύνολο των στοιχείων να τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν παρεμβάσεις.

Η νέα τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου ήρθε ως συνέχεια προηγούμενου μηνύματός του, στο οποίο είχε αναφερθεί στις προτεραιότητές του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Χρόνια ολόκληρα που φωνάζουμε τρώμε τιμωρίες. Χρόνια ολόκληρα που στις επίσημες διαμαρτυρίες μας, που είτε δεν μας απαντάνε καν ή μας λένε ότι δεν έχει κανείς αρμοδιότητα και να πάμε νομικά. Προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βρούμε αποδείξεις… κάποιοι επιτέλους τις βρήκαν. Έχοντας πάρει όλο το δρόμο που μας είχε υποδειχθεί, δηλαδή τον νομικό δρόμο, περιμένουμε να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ στη διάθεση της δικαιοσύνης χωρίς παραλείψεις από τις οποίες πιθανές παρεμβάσεις».

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