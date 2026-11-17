Τις τελευταίες ώρες είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στον κόσμο. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε ως νέος Τζέιμς Μποντ και μια τεράστια κουβέντα γύρω από τη συγκεκριμένη επιλογή, έχει κατακλείσει κάθε γωνιά του πλανήτη.

Για αρκετούς θεωρείται μια safe επιλογή, για πολλούς βέβαια είναι κάτι σαν τον Ιγκόρ Τούντορ. Δηλαδή παίρνει κορυφαίες δουλειές χωρίς να τις αξίζει. Η ιστορία θα δείξει.

Αφού είμαστε αθλητικό σάιτ, είναι ίσως η κατάλληλη μέρα για να κάνουμε ένα πιο… αθλητικό πέρασμα από τα Bond Films και να θυμηθούμε ποιοι άρχοντες των σπορ, τόλμησαν να κάνουν το βήμα προς την υποκριτική, παίρνοντας ρόλο σε ταινία του 007.

Harold Sakata: Ο Ολυμπιονίκης που σκότωνε με καπέλο φρίσμπι

Πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κακούς στην ιστορία του James Bond, ο Harold Sakata είχε ήδη κατακτήσει μια σημαντική διάκριση στον αθλητισμό. Ο Αμερικανός αρσιβαρίστας κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1948. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την επαγγελματική πάλη και την υποκριτική, μέχρι που το 1964 ήρθε ο ρόλος που θα τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Στο Goldfinger υποδύθηκε τον Oddjob, τον βουβό και ιδιαίτερα επικίνδυνο μπράβο του Auric Goldfinger, ο οποίος χρησιμοποιούσε το χαρακτηριστικό καπέλο του ως φονικό όπλο. Ένας Ολυμπιονίκης που δεν χρειαζόταν πολλές λέξεις για να κλέψει την παράσταση.

Bob Anderson: Ο άνθρωπος πίσω από τις επικές μονομαχίες

Ο Bob Anderson δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που ήξερε να κρατάει σωστά ένα σπαθί, υπήρηε ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς στις κινηματογραφικές ξιφομαχίες. Ο Βρετανός ξιφομάχος συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο αγώνισμα της σπάθης. Μετά την αθλητική του πορεία, εξελίχθηκε σε θρυλικό sword master και χορογράφο σκηνών μάχης. Η δουλειά του συνδέθηκε με αρκετές ταινίες του 007, μεταξύ των οποίων τα From Russia with Love, Casino Royale (1967) και Die Another Day. Μάλιστα, στην τελευταία ανέλαβε την εκπαίδευση των ηθοποιών και τη χορογραφία της περίφημης μονομαχίας στο Blades Club. Αν οι ξιφομαχίες του Bond έμοιαζαν τόσο αληθινές, υπήρχε σοβαρός λόγος.

Vijay Amritraj: Από τα κορτ στην υπηρεσία της MI6

Ο Vijay Amritraj υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους τενίστες που ανέδειξε η Ινδία, με σημαντικές διακρίσεις στο επαγγελματικό τένις και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1983 έκανε ένα διαφορετικό πέρασμα στην ιστορία του αθλητισμού και του κινηματογράφου, εμφανιζόμενος στο Octopussy δίπλα στον Roger Moore. Υποδύθηκε τον Vijay, έναν σύνδεσμο της MI6 που βοηθά τον Bond στην αποστολή του. Το καλύτερο; Σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας, χρησιμοποιεί μια ρακέτα του τένις ως όπλο. Για κάποιον που είχε περάσει τόσες ώρες στα κορτ, ήταν μάλλον μια αρκετά φυσική εξέλιξη της καριέρας του.

Donn Draeger: Ο ειδικός των πολεμικών τεχνών

Δεν ήταν κάθε αθλητής που πέρασε από το σύμπαν του 007 απαραίτητα ένας πρωταγωνιστής μπροστά από την κάμερα. Ο Donn Draeger ήταν ένας από τους σημαντικότερους μελετητές και ιστορικούς των ασιατικών πολεμικών τεχνών, με εξαιρετική εμπειρία στην πρακτική τους εφαρμογή. Στο You Only Live Twice (1967) ανέλαβε καθήκοντα συντονιστή πολεμικών τεχνών και stunt double για τον Sean Connery. Η συμβολή του ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε μια ταινία που έφερε στο προσκήνιο την ιαπωνική κουλτούρα και τις πολεμικές τέχνες. Με άλλα λόγια, φρόντισε ώστε ο Bond να ξέρει τι κάνει όταν η αποστολή απαιτούσε κάτι περισσότερο από ένα καλό πιστόλι και ένα κομψό σμόκιν.

Willy Bogner Jr.: Ο άνθρωπος που απογείωσε τις καταδιώξεις στο χιόνι

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους πώς να συνδυάζει την ταχύτητα με το θέαμα, αυτός είναι ο Willy Bogner Jr. Ο Γερμανός πρώην αθλητής του αλπικού σκι συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 και του 1964, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές αθλητικών και επικίνδυνων σκηνών. Η τεχνογνωσία του στην κινηματογράφηση υψηλής ταχύτητας έδωσε άλλη διάσταση στις περίφημες χιονισμένες καταδιώξεις του James Bond. Ανέλαβε τη σκηνοθεσία και τον συντονισμό εντυπωσιακών σκηνών στα On Her Majesty's Secret Service, The Spy Who Loved Me, For Your Eyes Only και A View to a Kill. Χάρη στη δουλειά του, το σκι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία δράσης του franchise.

Rafer Johnson: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης που έγινε πράκτορας

Ο Rafer Johnson είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία στον αθλητισμό όταν βρέθηκε μπροστά στις κινηματογραφικές κάμερες. Ο Αμερικανός δεκαθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956 και το χρυσό στη Ρώμη το 1960, προτού ασχοληθεί με την υποκριτική. Το 1989 εμφανίστηκε στο Licence to Kill, την ταινία στην οποία ο Timothy Dalton υποδύθηκε για τελευταία φορά τον 007. Ο Johnson ανέλαβε τον ρόλο ενός πράκτορα της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) ονόματι Mullens, σε μια μικρή αλλά αξιομνημόνευτη συμμετοχή. Ένας άνθρωπος που είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να κυριαρχήσει σε δέκα διαφορετικά αγωνίσματα, δεν θα δυσκολευόταν ιδιαίτερα να σταθεί σε μια ταινία κατασκοπείας.