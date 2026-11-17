Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Τζαμπάρι Σμιθ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο «Greek Freak» ξεχώρισε στη νίκη (128-110) των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς, με την αναμέτρηση να περιλαμβάνει και ένα επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον Τζαμπάρι Σμιθ.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον αντίπαλό του. Ο Σμιθ προσπάθησε να απαντήσει στην επόμενη επίθεση των Ρόκετς, όμως ο Αντετοκούνμπο τον σταμάτησε με φάουλ.

Ακολούθησε ένα έντονο τετ-α-τετ, με τους δύο παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, να ανταλλάσσουν κουβέντες και να έχουν για λίγα δευτερόλεπτα σωματική επαφή. Ο Αλπερέν Σενγκούν έσπευσε να πλησιάσει, ωστόσο τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα και το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική του παρουσία, ο Αντετοκούνμπο μέτρησε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 μπλοκ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής, συμβάλλοντας στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη του Μαϊάμι.