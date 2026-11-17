Σε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση στο NCAA, ο Βαγγέλης Ζούγρης επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία με τη φανέλα του Σεντ Μέρις, καταγράφοντας την κορυφαία επιθετική επίδοση της κολεγιακής του καριέρας.

Οι Γκάελς επικράτησαν με 94-78 των Βίκινγκς, με τον Έλληνα ψηλό να αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο 22χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ βρέθηκε στην αρχική πεντάδα και σε 33 λεπτά συμμετοχής είχε 20 πόντους με 2/3 βολές και 9/11 δίποντα. Παράλληλα, γέμισε τη στατιστική του με 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο, χωρίς να υποπέσει σε λάθος. Η συγκομιδή των 20 πόντων αποτελεί προσωπικό ρεκόρ για τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, στη δεύτερη χρονιά του στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Στα πρώτα πέντε παιχνίδια της φετινής σεζόν με το Σεντ Μέρις, ο Ζούγρης μετρά κατά μέσο όρο 13 πόντους, με 29/37 σουτ εντός παιδιάς, 5 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 24,8 λεπτά συμμετοχής. Την περσινή αγωνιστική περίοδο, στην πρώτη του χρονιά στο NCAA με το Λούιβιλ, είχε 2,6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 9 λεπτά συμμετοχής, παίρνοντας μέρος σε 27 αναμετρήσεις, εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός στις έξι.