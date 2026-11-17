Δυστυχώς η τελευταία… ζαριά που κλήθηκε να παίξει η Εθνική Ελλάδας στον όμιλό της στο Nations League δεν… κρινόταν από την ίδια. Η άσχημη βραδιά στο Άμστερνταμ και η βαριά ήττα από την Ολλανδία προκάλεσε ένα συντριπτικό «χτύπημα» στην… σχεδόν αψεγάδιαστη πορεία της «γαλανόλευκης» στο πρώτο «παράθυρο», αυτό του Οκτωβρίου.

Τότε, η Εθνική Ελλάδας είχε πετύχει δύο τεράστιες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας, δέχθηκε γκολ στα… χασομέρια από την Ολλανδία στην Τούμπα για την πρώτη της ισοπαλία και έμεινε αήττητη κόντρα στα «πάντσερ».

Τότε, άπαντες στην εθνική ομάδα ήταν ΗΡΩΕΣ! Δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη, κανένας ενδοιασμός, τίποτα. Και έρχεται εκείνο το καταραμένο ματς στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» που διέλυσε τα πάντα. Όχι μόνο λόγω εμφάνισης και αποτελέσματος, αλλά διότι δόθηκαν πάλι δικαιώματα σε μερικούς να βγουν να… στάξουν χολή.

Όμως, αυτό εδώ είναι το σημείο που μπορεί να θεωρηθεί «ευκαιρία» για την Εθνική Ελλάδας και κυρίως για την ηγεσία της. Την ΕΠΟ. Αν στην Ομοσπονδία θεωρούν πως η συγκεκριμένη «δομή» ταιριάζει στην «γαλανόλευκη» τότε πρέπει να βγει σήμερα κιόλας και να κόψει κάθε συζήτηση και να βάλει τέλος σ’ όλες τις κακοπροαίρετες κριτικές για κόουτς και ποδοσφαιριστές.

Προσοχή! Όχι να μην ακούσει καμία κριτική που μπορεί να βοηθήσει, αλλά οι αρνητικές θέσεις κάνουν… μπαμ από μακριά. Και δυστυχώς δεν έχουν και… φαντασία. Δύο ονόματα έχουν σκεφτεί όλοι. Τα ίδια ονόματα!

Όμως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει η ηγεσία της Ομοσπονδίας. Οι επικεφαλής του αγωνιστικού πλάνου θα πρέπει να δείξουν ότι όλο το «οικοδόμημα» της Εθνικής Ελλάδας μπορεί να αλλάξει επίπεδο. Γιατί η Εθνική Ελλάδας δεν είναι μόνο αυτή των Ανδρών. Ακολουθούν οι Ελπίδων, Νέων και Παίδων.

Και μάλιστα, από το βράδυ της Δευτέρας (16/11) το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δείξει πως έχει κάνει εξαιρετικά βήματα. Η Εθνική Ελπίδων έβαλε… τέλος σ’ ένα διάστημα 25 ετών μακριά από μεγάλες διοργανώσεις. Με αρκετό άγχος και δυσκολία, αλλά τα κατάφερε. Η Παίδων θα κάνει την Πέμπτη (19/11) πρεμιέρα στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Η ανάπτυξη και η σωστή εκμετάλλευση των ταλέντων που υπάρχουν στην χώρα μας θα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γευτούμε μεγάλες χαρές σε εθνικό επίπεδο.