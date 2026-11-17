Τον δρόμο προς την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους συνεχίζει ο Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος συμπλήρωσε τέσσερις μήνες μακριά από την αγωνιστική δράση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς μαζί με τον Γιάννη Σαρρή ήταν από τους μεγάλους άτυχους της προετοιμασίας του Δικεφάλου. Μάλιστα, ο τραυματισμός του σημειώθηκε μόλις στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Έκτοτε, ο 27χρονος φορ βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, με τον ίδιο να μοιράζεται μέσω των social media τη μηνιαία του «αναφορά» για την πορεία της επιστροφής του, αλλά και στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Όπως αποκάλυψε, η αποθεραπεία του παρουσίασε καθυστέρηση περίπου δύο εβδομάδων, εξαιτίας της διαφοράς στη μυϊκή δύναμη ανάμεσα στα δύο πόδια του. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως η μακρά απουσία από το ποδόσφαιρο τον έχει επηρεάσει αρκετά και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Τσάλοφ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, δείχνοντας πως μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στο γήπεδο και την επανένταξή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτό το διάστημα, πάντως, υπήρξαν και ιδιαίτερα όμορφες στιγμές για τον ίδιο και την οικογένειά του, καθώς τις τελευταίες ημέρες γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, Σόνια.

Όσα έγραψε ο Τσάλοφ στο Telegram:

«Ανάρρωση, 4 μήνες. Συχνά οι ποδοσφαιριστές συμβουλεύονται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προπόνηση και λιγότερο στα social media - οπότε δεν πρόσεξα καν πώς έχασα έναν ολόκληρο μήνα στην αναφορά μου.

Επανορθώνω λοιπόν από σήμερα. Επέστρεψα στην Ελλάδα, μετακόμισα σε νέο σπίτι και άρχισα να τρέχω. Έπρεπε να ξεκινήσω να τρέχω δύο εβδομάδες αργότερα λόγω μιας διαφοράς στα πόδια μου. Το δεξί μου πόδι ήταν πιο αδύναμο (προτιμώ να λέω ότι το αριστερό μου πόδι ήταν απλώς πολύ δυνατό).

Φυσικά, αυτοί οι τέσσερις μήνες χωρίς ποδόσφαιρο μου φαίνονται πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Προσπαθώ να παρατηρήσω την πρόοδό μου, να παρακολουθώ τα συναισθήματά μου και τη σταδιακά εξασθενημένη δυσφορία μου. Αλλά μέσα μου, εξισορροπώ συνεχώς τις σκέψεις για το ποδόσφαιρο με την ικανότητα να δίνω στον εαυτό μου όσο χρόνο χρειάζεται το σώμα μου για να αναρρώσει.

Παρακολουθώ όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, αναλύω τα παιχνίδια από απόσταση και ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στο γήπεδο. Πρόσφατα γιορτάσαμε επίσης τα πρώτα γενέθλια της κόρης μου, της Σόνια. Ο χρόνος εδώ κυλάει τόσο γρήγορα».