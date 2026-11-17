Το ταξίδι της φανέλας του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίζεται, αυτή τη φορά στην Μπολόνια της Ιταλίας, αφού το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους.

Έτσι, ο επίσημος λογαριασμός των «Πράσινων» στο Instagram συνέχισε την «παράδοση» με την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, από τις ομάδες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Euroleague.

H εμφάνιση του Παναθηναϊκού έδωσε χρώμα και στη Μπολόνια με τον λογαριασμό της ομάδας να γράφει «Μπολόνια, φέρνουμε τα χρώματά μας σε σένα» στη λεζάντα της ανάρτησης.