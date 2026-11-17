Παναθηναϊκός AKTOR: Συνεχίζεται το ταξίδι της φανέλας του - «Μπολόνια, φέρνουμε τα χρώματά μας»
Ακόμα μια εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, ακόμα μια πόλη στην οποία ταξιδεύουν τα χρώματα της ομάδας
Το ταξίδι της φανέλας του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίζεται, αυτή τη φορά στην Μπολόνια της Ιταλίας, αφού το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους.
Έτσι, ο επίσημος λογαριασμός των «Πράσινων» στο Instagram συνέχισε την «παράδοση» με την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, από τις ομάδες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Euroleague.
H εμφάνιση του Παναθηναϊκού έδωσε χρώμα και στη Μπολόνια με τον λογαριασμό της ομάδας να γράφει «Μπολόνια, φέρνουμε τα χρώματά μας σε σένα» στη λεζάντα της ανάρτησης.