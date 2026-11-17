Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να κερδίσει την Ισλανδία με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1) στην κανονική διάρκεια και να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro U21 2027, μετά από 25 χρόνια.

Ο Νίκος Μπότης με τις καθοριστικές επεμβάσεις του κράτησε τις «Ελπίδες» ζωντανές, ο Κωστούλας σκόραρε στις καθυστερήσεις για να στείλει τον αγώνα στην παράταση και ο Χρήστος Μουζακίτης με το τελευταίο πέναλτι υπέγραψε τον θρίαμβο των «μικρών».

Η κάμερα της Εθνικής Ομάδας κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά τη δραματική νίκη επί της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι και την ιστορική πρόκριση στην τελική φάση.