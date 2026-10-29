· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Οριστικό: Στην Κύπρο οι εντός έδρας αγώνες της Μακάμπι

Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι της ομάδας πριν μετακομίσουν στη Μεγαλόνησο.

Οριστικό: Στην Κύπρο οι εντός έδρας αγώνες της Μακάμπι
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Στην Κύπρο αναμένεται να μεταφέρει την έδρα της η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του «cyprusbasket», έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διεξαγωγή των αγώνων της στο νησί. Η αρχή εκτιμάται ότι θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου, με το ντέρμπι απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, οι κυπριακές Αρχές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την ασφαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, εκπρόσωπος της ισραηλινής ομάδας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους Βοηθούς Αρχηγούς της Αστυνομίας, με αντικείμενο τον συντονισμό και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την παρουσία της αποστολής στη χώρα.

Από τη Δευτέρα αναμένεται να αρχίσουν οι επαφές σε επίπεδο Αρχηγείου Αστυνομίας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων εκπροσώπων της Μακάμπι και ενός συνδέσμου που θα οριστεί από την κυπριακή πλευρά. Στόχος είναι να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως όλα τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των αγώνων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο αριθμός των ατόμων που θα ταξιδέψουν στην Κύπρο, οι ανάγκες της ομάδας, καθώς και ο σχεδιασμός για τις μετακινήσεις της αποστολής και των φιλάθλων της.

Η Αστυνομία έχει ήδη καταρτίσει ένα πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο, ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους υπευθύνους της Μακάμπι, προκειμένου να καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες και το εύρος των μέτρων ασφαλείας.

Τέλος, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλεί επίσημη επιστολή της ισραηλινής ομάδας προς την Αστυνομία, με αναλυτικά στοιχεία για τα οργανωτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων των οπαδών και των υπόλοιπων μελών που θα συνοδεύσουν την αποστολή.

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