Δεν αρκεί να κοιμάσαι 8 ώρες: Γιατί η σταθερότητα του ύπνου μετράει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Το ξυπνητήρι χτυπά στις 7:00, ακολουθεί ο καφές για να ανοίξει το μάτι και η -εσωτερική- υπόσχεση ότι απόψε θα κοιμηθείς νωρίς δίνεται σχεδόν καθημερινά. Λίγες μέρες μετά έρχεται το Σαββατοκύριακο και το πρόγραμμα πάει… περίπατο. Το βράδυ παρατείνεται, το πρωινό ξύπνημα μεταφέρεται κοντά στο μεσημέρι και την Κυριακή το βράδυ αναρωτιέσαι γιατί δεν νυστάζεις.

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό το σενάριο, δεν είσαι ο μόνος και ίσως το πρόβλημα να μην αφορά αποκλειστικά τις ώρες που περνάς στο κρεβάτι.

Το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στις ώρες

Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sleep, με δεδομένα από 60.977 συμμετέχοντες της βρετανικής βάσης UK Biobank, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην κανονικότητα του ύπνου και τη θνησιμότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν πιο σταθερό πρόγραμμα ύπνου εμφάνιζαν κατά 20% έως 48% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία σε σύγκριση με εκείνους που είχαν το πιο ακανόνιστο ωράριο.

Η σταθερότητα αναδείχθηκε ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης από τη διάρκεια του ύπνου στις συγκεκριμένες αναλύσεις. Προσοχή, όμως, πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη, επομένως δεν αποδεικνύει ότι ένα σταθερό ωράριο μειώνει από μόνο του τον κίνδυνο θανάτου, ούτε και σημαίνει ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον επαρκή ύπνο με μια καλή ρουτίνα.

Το βιολογικό σου ρολόι δεν αγαπά τις εκπλήξεις

Ο οργανισμός μας λειτουργεί με βάση τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό σύστημα δηλαδή που βοηθά να συντονίζονται η εγρήγορση, η έκκριση ορμονών και η προετοιμασία για τον ύπνο.

Οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο μπορούν να απορρυθμίσουν αυτόν τον συγχρονισμό. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως social jet lag και εξηγεί γιατί μπορεί να δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς την Κυριακή, ακόμη κι αν πέρασες αρκετές ώρες στο κρεβάτι το προηγούμενο πρωί. O μεγάλος Ρότζερ Φέντερερ, έχει δηλώσει ότι ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του δεν ήταν η προπόνηση, αλλά το γεγονός ότι έκανε σταθερό ύπνο.

Πέντε μικρές αλλαγές που αξίζουν

Κράτησε σταθερή ώρα αφύπνισης. Προσπάθησε να μην αλλάζεις δραματικά το πρόγραμμά σου τα Σαββατοκύριακα.

Εξασφάλισε επαρκή ύπνο. Για τους περισσότερους ενήλικες, ο στόχος είναι τουλάχιστον επτά ώρες κάθε βράδυ.

Βγες στο φυσικό φως το πρωί. Ένας σύντομος περίπατος μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να συγχρονίσει το εσωτερικό του ρολόι.

Περιόρισε τον απογευματινό καφέ και το αλκοόλ. Μπορούν να επηρεάσουν την έλευση και την ποιότητα του ύπνου.

Χαμήλωσε ρυθμούς πριν κοιμηθείς. Λιγότερο έντονο φως, λιγότερες οθόνες και ένα ήρεμο περιβάλλον βοηθούν να προετοιμαστείς για τη νύχτα.

Μην κυνηγάς το τέλειο σκορ στο smartwatch

Τα έξυπνα ρολόγια μπορούν να σε βοηθήσουν να εντοπίσεις συνήθειες και αποκλίσεις στο πρόγραμμά σου. Δεν αποτελούν, όμως, διαγνωστικά εργαλεία, ενώ η εμμονή με τις μετρήσεις μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο άγχος παρά ξεκούραση.

Το ζητούμενο δεν είναι να μετατρέψεις τον ύπνο σε ακόμη ένα project αυτοβελτίωσης. Είναι να ξυπνάς με περισσότερη ενέργεια και να διατηρείς μια ρουτίνα που λειτουργεί για εσένα.

Γιατί ο καλός ύπνος δεν κρίνεται μόνο από το αν συμπλήρωσες οκτώ ώρες. Κρίνεται και από το αν δίνεις στον οργανισμό σου τη δυνατότητα να ξεκουράζεται με συνέπεια. Και αυτό είναι ένα upgrade που αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε gadget.